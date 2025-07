L’inaugurazione del MediaWorld a Pradamano è prevista entro l’anno.

MediaWorld prosegue il piano di investimenti e di espansione sul territorio. In vista dell’apertura del nuovo negozio di Pradamano, che sarà inaugurato entro l’anno, sono aperte le candidature per diverse opportunità lavorative. Le posizioni sono aperte a tutti i residenti in Italia e sono di particolare interesse per coloro che già risiedono in zona.

Sono 23 le figure ricercate per entrare a far parte della squadra MediaWorld. I nuovi talenti che saranno accolti nel team MediaWorld saranno il fulcro della proposta dell’insegna “Experience Champion”: persone motivate e orientate al cliente per offrire un’esperienza eccellente, basata sulla relazione, che porta soluzioni concrete grazie all’ampia gamma di prodotti tecnologici, elettrodomestici, prodotti di intrattenimento e servizi innovativi MediaWorld.

Le posizione aperte e come candidarsi.

Nello specifico le posizioni aperte sono per:

Team Leader (3 posizioni) : Opportunità rivolta a leader entusiasti, energici e proattivi per guidare i team nelle aree Customer Sales & Solutions, Customer Experience & Services e In Store Fullfillment. I candidati ideali hanno almeno 2 anni di esperienza nella gestione di team in contesti retail e sono appassionati di tecnologia e servizio clienti.

Addetti Vendita (20 posizioni): Persone appassionate di tecnologia, desiderose di creare la migliore esperienza per i clienti e con una forte attitudine alla relazione interpersonale.

Tutte le informazioni per i candidati sono disponibili nella sezione “Lavora con noi” del sito Mediaworld.