Presentata la sesta edizione di Palchi nei Parchi.

In Friuli Venezia Giulia torna la VI edizione della rassegna itinerante di musica e teatro “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste della Regione con il finanziamento della Direzione centrale Cultura e Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione artistica e organizzativa della Fondazione Luigi Bon Tra il primo giugno e il 7 settembre la manifestazione toccherà oltre una ventina di suggestive location naturali distribuite in tutte e quattro le province della nostra regione

Apertura domenica 1^ giugno al Parco di Villa Chiozza a Scodovacca con un intramontabile protagonista delle nostre scene: Paolo Hendel con il suo nuovo recital “Tempi moderni”. Attesi, tra gli altri, il quartetto musicale “Musica da ripostiglio” con lo spettacolo Italian Bazar, l’omaggio a Mercedes Sosa con il Barrio Trio, il maestro del folk britannico Allan Taylor, lo storico gruppo irlandese Birkin Tree, la Fvg Orchestra, il sestetto sloveno Katalena il chitarrista Giovanni Baglioni, tra i nomi più interessanti nel panorama contemporaneo. due, inoltre gli eventi in prima assoluta: il concerto Sacred peaks, con la splendida voce di Luisa Cottifogli – in programma a Forni Avoltri nei pressi della scultura Madre Natura – e lo spettacolo “La montagna che vorrei” di e con Marco Albino Ferrari una delle voci più stimate della cultura delle terre alte. A suggellare l’edizione un volto storico della sostenibilità ambientale, il giornalista, autore e conduttore televisivo Patrizio Roversi con lo spettacolo “Oltre il petrolio”

Anche quest’anno la rassegna tocca tutti e quattro i capoluoghi regionali, abitando luoghi naturali e siti di interesse della regione: dai prati di Bosco Romagno, Parco Piuma, Parco Rizzani, Parco delle Risorgive, Mulino Braida, Parco Brolo, Villa Chiozza, Forni Avoltri, Casera Capovilla a Piancavallo, fino al Castello di Gemona del Friuli, il Baluardo San Donato sui Bastioni di Palmanova e il Teatrino Basaglia a Trieste. Da segnalare anche gli eventi transfrontalieri in collaborazione con l’Austria e la Slovenia

Grazie alla collaborazione con CAI FVG e Fiab, anche in questa edizione saranno organizzate escursioni e ciclo-escursioni in corrispondenza degli eventi del cartellone artistico

Anteprima sabato 24 maggio alle 18.00 a Palazzo Veneziano a Malborghetto–Valbruna con l’esibizione del gruppo viennese Pallawatsch, un concerto proposto da palchi nei parchi in occasione dell’iniziativa “Foresta in Valle”

La presentazione.

Con totale di ventuno appuntamenti spettacolari disseminati in oltre una decina di affascinanti località naturali della nostra regione, ritorna tra il 1° giugno e il 7 settembre, con un’anteprima già il prossimo 24 maggio, la rassegna multidisciplinare “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste della Regione FVG,con la direzione artistica e organizzativa della Fondazione Luigi Bon. La 6^ edizione del festival è stata presentata a Udine nella sede della Regione FVG alla presenza di Anna del Bianco direttore centrale Cultura e Sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha portato anche i saluti del Vicepresidente della Regione FVG con delega alla Cultura e allo Sport Mario Anzil che ha voluto segnalare come “in pochi anni la rassegna è divenuta un esempio virtuoso di integrazione fra spettacolo, ambiente e comunità cresciuta grazie alla maestria di chi realizza palcoscenici ecocompatibili con il legno delle nostre foreste, all’estro di chi arricchisce i cartelloni artistici e all’entusiasmo di un pubblico che, coperta in spalla, vive scenari naturali affascinanti.



L’edizione 2025 consolida questa vocazione e la arricchisce con nuovi siti e ulteriori appuntamenti in luoghi unici. Affinché l’arte all’aria aperta sia un potente motore di coesione sociale, benessere e valorizzazione territoriale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rinnova con convinzione il proprio sostegno economico e organizzativo”. Presente ancora l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche Stefano Zannier e il Presidente della Fondazione Luigi Bon Luciano Di Bernardo. I contorni della manifestazione e il programma di quest’anno sono stati presentati da Giorgio Comuzzi del Servizio Foreste della Regione e da Stefano Gorasso della Fondazione Bon.

Le location.

Anche quest’anno la kermesse itinerante propone la commistione tra spettacolo dal vivo e immersione in meravigliosi contesti naturali, per un’inedita modalità di esibizione e di ascolto. Le località raggiunte dalla manifestazione sono luoghi regalati dalla natura dove il pubblico entra con rispetto e sensibilità, senza alterarne gli equilibri. I palchi della manifestazione sono costruiti con l’abete rosso delle foreste di proprietà regionale. Anche quest’anno gli eventi artistici toccheranno tutte e quattro le province regionali, tra location consolidate negli anni, mete ormai attese dal pubblico, e novità dell’edizione.



Si confermano il Parco di Villa Chiozza a Cervignano del Friuli, Parco Rizzani a Pagnacco, Bosco Romagno a Cividale del Friuli, Parco Piuma a Gorizia, Mulino Braida a Flambro, il Teatrino Franco e Franca Basaglia a Trieste, Parco Brolo di Villa Cattaneo a San Quirino, la splendida terrazza naturale a Forni Avoltri dove sorge la scultura di Madre Natura, il Baluardo San Donato sui bastioni di Palmanova, il Parco delle Risorgive di Codroipo e, l’Alpe Vecchia a Fusine, nel cuore delle Alpi Giulie. Nuove location di questa edizione sono Casera Capovilla a Piancavallo, grazie anche alla collaborazione con il CAI di Pordenone che celebra quest’anno il centenario della sua fondazione, e il Castello di Gemona del Friuli, frutto di una collaborazione tra la Regione FVG e il Comune per la manutenzione di alcuni siti di particolare interesse. Ogni esibizione sarà sempre accompagnata dagli interventi del personale della Regione e da esperti che intervengono sui temi che ispirano la rassegna.

Si confermano e si consolidano le collaborazioni con il CAI FVG e con la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che organizzeranno visite, escursioni e cicloescursioni legate ai momenti e ai luoghi di spettacolo. Sempre numerose le collaborazioni che affiancano la manifestazione: oltre al sostegno di IoSonoFVG, le associazioni e enti impegnati sul versante artistico sono Associazione Mittelfest, FVG Orchestra, Folkest, Associazione Progetto Musica e i Comuni di Aviano, Cervignano del Friuli, Codroipo, Forni Avoltri, Gemona del Friuli, Pagnacco, Palmanova, San Quirino, Talmassons, Tarvisio.

Gli appuntamenti.

Ad aprire quest’anno Palchi nei Parchi sarà –domenica 1^ giugno al Parco di Villa Chiozza a Scodovacca-Cervignano del Friuli alle 18.30 (in caso di maltempo al Teatro Pasolini di Cervignano) il noto comico commediografo italiano Paolo Hendel con il recital “Tempi moderni” dove l’attore sofferma il suo sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà attuale, prendendo in esame tanti aspetti legati al mondo contemporaneo, tra terapiattisti, negazionisti e complottisti. In questo monologo scritto con Marco Vicari, Hendel tenta di districare con l’arma dell’ironia i totem e i tabù di questi non facili tempi moderni. In scena la musica dal vivo di Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. A precedere lo spettacolo Paolo Del Medico di Giant Trees Foundation introdurrà la raccolta Fondi Green di questa edizione. Da segnalare alle 11.00 e alle 16.30 la visita guidata al parco di Villa Chiozza a cura di PromoTurismoFVG.

Domenica 8 giugno al Parco delle Risorgive di Codroipo (sempre alle 18.30) spazio al quartetto musicale Italian Bazar e alla loro musica “da ripostiglio”: ironia e freschezza guidano il gruppo (Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli e Emanuele Pellegrini) che vanta vent’anni di carriera, un notevole numero di tournée teatrali e innumerevoli collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Claudio Santamaria. La loro musica spazia tra canzoni originali e classici italiani. Nell’occasione, dalle 17.00, in programma la passeggiata naturalistica alla scoperta del Parco delle Risorgive a cura del Corpo Forestale oltre alla ciclo-escursione della FIAB.



Le letture musicali A caccia di suoni è il titolo dell’appuntamento per i più piccoli legato al progetto LeggiAMO 0-18 FVG in programma mercoledì 11 giugno alle 17.00, sempre a Villa Chiozza, a cura dell’associazione Damatrà: una giostra di narrazioni tra parole e musica a cura di Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta. Domenica 15 giugno a Parco Brolo (San Quirino), sempre alle 18.30, musica e canzoni dall’Irlanda con i Birkin Tree: mentre domenica 22 giugno ai Bastioni di Palmanova spicca l’energetico concerto dei Radio Zastava (ore 18.30 preceduto alle 17 da una passeggiata naturalistica ai Bastioni a cura del Comune di Palmanova), unicum nel variegato scenario delle band europee dal background etno-balcanico.



“Quattro donne” è lo spettacolo-affresco sulla vita di quattro donne straordinarie in programma sabato 28 giugno alle 20.45 a Bosco Romagno. Proposto in collaborazione con l’Associazione Mittelfest. Ancora con la collaborazione di Mittelfest, venerdì 4 luglio, sempre a Bosco Romagno alle 20.45 un atteso omaggio a Mercedes Sosa con il Del Barrio Trio. In collaborazione con il CAI di Pordenone, in occasione del suo centenario, sabato 5 luglio si sale in Piancavallo a Casera Capovilla dove, alle 11.00, Marco Albino Ferrari presenta in prima assoluta lo spettacolo “La montagna che vorrei”. Ancora in collaborazione con Mittelfest, questa volta assieme a Folkest, il palco di Bosco Romagno ospita venerdì 11 luglio alle 20.45 la voce di Allan Taylor, tra i maestri riconosciuti del folk britannico: un concerto d’eccezione aperto dal noto cantautore friulano Lino Straulino. Sabato 12 luglio alle 18.00 ci si sposta nella location introdotta lo scorso anno, già divenuta una delle mete più amate della rassegna, Forni Avoltri nel luogo che ospita Madre Natura, che con i suoi 8 metri di altezza è la scultura di donna in legno più grande d’ Europa. La splendida voce di Luisa Cottifogli affiancata dai sassofoni di Alex Sebastianutto e la chitarra elettrica ed elettronica di Gabriele Bombardini sono protagonisti di una prima assoluta d’eccezione, il concerto Sacred peaks, un viaggio musicale ispirato dalla sacralità che lega l’uomo alle montagne più alte del nostro pianeta. Venerdì 18 luglio alle 20.45 al Mulino Braida a Flambro di Talmassons in collaborazione con Associazione Progetto Musica / Nei Suoni dei Luoghi, in scena il duo Jacqui Mcshee & Kevin Dempsey.

Nell’anno di GO! 2025, Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della Cultura, la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni – in collaborazione con il Kulturni dom Gorica di Gorizia – ci trasporta sulle celeberrime note di Ennio Morricone nel concerto Metti una sera, in programma venerdì 25 luglio al Parco Piuma (inizio ore 20.45). Sempre nel segno della Capitale borderless, sabato 2 agosto ci attende un evento transfrontaliero in movimento tra il Parco Piuma e il Bosco Panovec, grazie alla speciale collaborazione tra il corpo forestale italiano e quello sloveno. Musica senza confini propone una passeggiata naturalistica o una cicloescursione a fare da ponte tra le due tappe musicali: i Violoncelli Itineranti, la prima, in partenza da Gorizia alle 7.30, dedicata alla poesia femminile slovena in Italia; la seconda, a Nova Gorica, alle 11.00, che raccoglierà i canti tradizionali e folk, dal friulano, all’istriano, al goriziano fino alle tradizioni oltre oceano con la partecipazione speciale di Marko Čepak alla chitarra. Venerdì 8 agosto la rassegna approda per la prima volta al Castello di Gemona del Friuli (ore 18.30) con il trio friulano I sofisticati selvaggi (Daniele D’Agaro, Sebastiano Zorza, Alessandro Turchet).

Ancora nell’ambito dell’omaggio a GO! 2025, in programma giovedì 14 agosto a Parco Piuma a Gorizia (ore 20.45) il sestetto sloveno Katalena noto per trarre ispirazione dall’eredità della musica popolare slovena. Nella mattinata di domenica 17 agosto si approda nel cuore delle Alpi Giulie: alle 11.00 all’Alpe Vecchia di Fusine in programma Alpi / Alpen / Alpe un’immersione nella ricca tradizione musicale dei Balcani, dell’Armenia e della musica klezmer con la voce di Sara Della Mora, la chitarra di Marco Bianchi e il violino di Giovanni Di Lena. Un intenso Tributo a Michael Hedges è, invece, al centro della serata di venerdì 22 agosto (ore 20.45) protagonisti sul palco di Parco Rizzani la chitarrista friulana Paola Selva e Giovanni Baglioni, uno dei nomi più interessanti nel panorama della chitarra acustica contemporanea. L’album d’esordio del giovane contrabbassista udinese Alessio Zoratto, Canvas Melodies, è il titolo del concerto di sabato 23 agosto al Parco di San Giovanni di Trieste nell’area esterna al Teatrino Basaglia (ore 18.30). Sul palco cinque artisti, con alla guida Zoratto e la partecipazione speciale del sassofonista Francesco Bearzatti. Elegante, ironico e coinvolgente, Cheek to cheek è il titolo dello spettacolo di venerdì 29 agosto a Parco Rizzani (ore 20.45) con il trio Les Babettes e, sempre a Parco Rizzani, gran finale domenica 7 settembre ‘èppalle 20.45 con uno degli ospiti di punta dell’edizione: volto storico della sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, il giornalista, autore e conduttore televisivo Patrizio Roversi porta sul palco “Oltre il petrolio”, spettacolo firmato dalla regia di Mietta Corli. Basato su filmati di alcuni viaggi effettuati dal divulgatore negli anni, lo spettacolo si sofferma sul tema dello sfruttamento del suolo, come nel caso dell’estrazione selvaggia del petrolio nella regione amazzonica del Sucumbus o la costruzione di una camionabile nel Mustang Tibetano fino alla distruzione delle Mura di sabbia di San’a nello Yemen. La cifra dello spettacolo rimane, però, la sua proverbiale leggerezza e ironia. Ad accompagnare Roversi sul palco le musiche live di Maurizio Camardi, ai sassofoni e duduk, e di David Soto Chero alle chitarre e tiple.