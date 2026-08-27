Comfort Zone, a Udine arriva il temporary pop-up dedicato alla cura del viso e della pelle

L’iniziativa alla Farmacia Favero di Udine.

Un mese dedicato alla skincare, ai trattamenti viso e alla longevità cutanea. Dal 15 settembre al 15 ottobre la Farmacia Favero di Udine ospiterà il temporary pop-up FACE SPAce di Comfort Zone, con consulenze personalizzate, masterclass, incontri con esperti e un evento speciale con il fondatore del marchio, Davide Bollati.

L’iniziativa porterà negli spazi della farmacia di viale Giuseppe Tullio 11 un’area interamente dedicata ai prodotti e ai trattamenti del brand italiano di skincare, con particolare attenzione alla prevenzione dei segni dell’invecchiamento, all’idratazione e alla luminosità della pelle.

Skin test e trattamenti express

Tra le novità sarà disponibile una postazione Skin Test 2.0, pensata per analizzare diversi parametri della pelle e individuare una routine cosmetica personalizzata.

Il cuore del pop-up sarà però la postazione FACE SPAce, dove sarà possibile provare un trattamento viso rivitalizzante e lifting express sulla speciale poltrona ergonomica sviluppata da Comfort Zone. L’obiettivo è proporre un’esperienza di trattamento professionale anche al di fuori della tradizionale cabina estetica.

Durante il mese saranno inoltre presentate le linee del marchio dedicate, tra le altre cose, a disidratazione, macchie e segni visibili dell’età, insieme ad alcuni dei prodotti più conosciuti delle gamme Hydramemory, Luminant, Renight e Tranquillity.

Quattro masterclass tra settembre e ottobre

Il calendario prevede anche una serie di appuntamenti di approfondimento dedicati alla cura della pelle. La prima masterclass sull’idratazione è in programma il 17 settembre dalle 15 alle 16.30.

Il 24 settembre, nello stesso orario, spazio invece a luminosità e correzione delle macchie, mentre il 1° ottobre l’incontro sarà dedicato alla longevità della pelle di viso e corpo. L’ultima masterclass, prevista per l’8 ottobre dalle 15 alle 16.30, approfondirà la skincare notturna.

Sempre il 1° ottobre è previsto l’incontro “Bellezza, longevità e stile di vita” con Eleonora Quartieri, PhD in medicina molecolare e responsabile Marketing Tecnico di Comfort Zone. Al centro della conversazione ci saranno i comportamenti e gli attivi cosmetici che possono contribuire a preservare più a lungo il benessere e l’aspetto della pelle.

L’incontro con Davide Bollati

Uno degli appuntamenti principali sarà quello del 28 settembre alle 18.30, quando alla Farmacia Favero arriverà Davide Bollati, farmacista, presidente di Davines Group e fondatore di Comfort Zone.

L’incontro sarà rivolto a professionisti e imprenditori del territorio e sarà dedicato alla storia e allo sviluppo dell’azienda cosmetica italiana, oggi presente anche sui mercati internazionali e parte di Davines Group, certificato B Corporation.

Il temporary pop-up resterà aperto alla Farmacia Favero fino al 15 ottobre, con attività dedicate agli appassionati di skincare, cosmetica e benessere.