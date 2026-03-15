Più pronti e più sicuri: così il Friuli forma i nuovi “angeli” della Protezione Civile

Investire oggi sulla formazione per non farsi trovare impreparati domani. La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato un finanziamento di 836.835 euro per potenziare l’operatività del

sistema di Protezione civile del Fvg attraverso attività di addestramento e formazione rivolte a giovani e volontari.

Nello specifico, 344.136 euro serviranno per esercitazioni ed eventi addestrativi, 252.000 euro per i campi scuola locali residenziali e 240.699 euro per progetti di sensibilizzazione e informazione/formazione destinati in particolare a giovani e studenti. I beneficiari di questi contributi straordinari sono gli Enti locali e le associazioni di volontariato del territorio.

Addestramento costante contro il meteo estremo.

“È fondamentale proseguire nell’attività formativa del volontariato di protezione civile, che rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema – ha commentato l’assessore regionale Riccardo Riccardi – . Quest’azione assume un valore ancor più significativo nell’anno in cui ricorderemo i 50 anni dal terremoto, puntando soprattutto a coinvolgere le nuove generazioni con interventi a sostegno di studenti e giovani”.

L’assessore ha inoltre evidenziato che la complessità del sistema e la frequenza di fenomeni atmosferici estremi richiedono un addestramento costante di tutte le componenti, dai coordinamenti centrali fino ai singoli volontari. “L’obiettivo è duplice: da un lato mantenere alta l’operatività attraverso simulazioni di emergenza che migliorino la preparazione delle squadre;

dall’altro formare cittadini consapevoli dei rischi e dei comportamenti corretti da adottare per prevenire pericoli e garantire l’incolumità delle persone”.

L’intervento regionale coprirà le spese per il vettovagliamento, l’eventuale noleggio di mezzi, il consumo di carburante e la fornitura di gadget e dispositivi di protezione individuale (Dpi) per i partecipanti, garantendo così che le attività si svolgano tempestivamente e in condizioni di piena sicurezza.