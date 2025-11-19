Risate Made in Friuli: nasce la Stand Ud Comedy

Un gruppo di comici, tanta ironia e una buona dose di personalità: sono questi gli ingredienti di “Stand Ud Comedy”, la versione Made in Friuli del celebre format di stand-up comedy.



Sul palco delle location di Udine si alternano diversi intrattenitori, con battute, aneddoti e racconti di vita quotidiana. Una sola regola: far ridere. Per raccogliere questa sfida, il collettivo, formato da una decina di persone, ha dato il via a quello che promette di diventare uno degli appuntamenti di punta delle serate udinesi.



“Il progetto rappresenta l’evoluzione naturale di un gruppo di appassionati che per anni ha operato sotto il nome Comici e Calici, iniziativa originata da una proposta di Francesco Scalettaris: cinque anni fa il debutto, poi vari spettacoli nelle cantine, dove il vino faceva da cornice ideale per sperimentare un nuovo modo di fare comicità”, spiega Giovanni Di Qual, comico e organizzatore delle serate.



“L’obiettivo è creare in città una scena comica stabile, con serate a cadenza regolare. Il gruppo è nato dal desiderio di diffondere il format comico a Udine e dalla passione per l’umorismo e la comunicazione che io e Francesco condividiamo ancora adesso”, continua Di Qual.



Ad affiancare i comici friulani ci sarà anche il collettivo triestino “Betaverso”, già noto nella scena comica regionale, che porterà alcuni dei suoi membri per collaborazioni e momenti di puro divertimento. “Con l’arrivo di nuovi comici, anche da fuori Udine, il progetto ha assunto una forma più ampia, per dare ancora più valore al nostro progetto e portare divertimento in città”.



Per scoprire le prossime date e proporsi come comico per le esibizioni segui le pagine social ufficiali: standud_comedy