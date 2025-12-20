Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter è stata registrata alle ore 21:45 di ieri sera con epicentro a Claut, in provincia di Pordenone. Il sisma, rilevato dai sismografi dell’OGS-CRS (Centro di Ricerche Sismologiche) per la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di 12 chilometri.

Come previsto dal protocollo, il sistema di localizzazione automatica ha inviato l’allerta un minuto dopo la scossa, notificando l’evento a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di Protezione Civile e agli organi di informazione, garantendo così una tempestiva diffusione delle informazioni alla popolazione.

Fortunatamente, la scossa non ha provocato danni né a persone né a strutture. La Centrale Unica di Risposta NUE 112 e la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, attiva presso la sede di Palmanova, non hanno ricevuto segnalazioni di richieste di intervento o soccorso. Anche dai Comuni della zona e dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Pordenone non sono giunte comunicazioni di criticità.