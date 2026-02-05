Orientamento, porte aperte in quattro sedi dello Ial Fvg

Scuola Aperta nelle sedi Ial di Udine, Gemona, Gorizia e Pordenone.

Nuova giornata di orientamento per studenti e famiglie interessati alla formazione professionale: sabato 7 febbraio Ial Fvg organizza “Scuola Aperta” in quattro sedi del territorio regionale. L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 nelle strutture di Udine (via del Vascello 1), Pordenone (viale Grigoletti 3), Gorizia (via Nizza 36) e Gemona del Friuli (via Bariglaria 144).

Nel corso dell’evento sarà possibile conoscere da vicino l’offerta formativa dell’ente, che comprende sia i percorsi quadriennali previsti dalla riforma Valditara, finalizzati al conseguimento del diploma tecnico-professionale, sia i percorsi triennali che permettono di ottenere una qualifica riconosciuta a livello europeo, con la possibilità di proseguire con il quarto anno per il diploma.

“I nostri percorsi offrono ai ragazzi un’esperienza formativa concreta, che integra teoria, laboratori e attività in azienda – spiega il direttore Gabriele De Simone –. I programmi modellati sulla riforma Valditara rafforzano il legame con il territorio e sviluppano competenze realmente richieste dal mondo del lavoro”.

Nella sede di Pordenone, i visitatori potranno approfondire i percorsi dedicati alla modellazione e alla fabbricazione digitale e alle competenze per i sistemi digitali interattivi. In evidenza anche il lavoro dei Maker 3D: gli allievi del percorso per Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale hanno infatti contribuito alla realizzazione della struttura tecnica e meccanica utilizzata nel progetto con cui la Pasticceria Ial Fvg di Aviano ha conquistato la medaglia d’oro nazionale al Sigep Giovani 2026, ottenendo anche il premio “Scintilla creativa”.

I percorsi Valditara attivi nelle sedi Ial includono, a Pordenone, il tecnico della modellazione e fabbricazione digitale, il tecnico programmatore di sistemi digitali interattivi, il tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali e il tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale.

A Gorizia sono attivi i corsi per tecnico della modellazione e fabbricazione digitale e per tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali; a Udine quelli per tecnico della modellazione e fabbricazione digitale e per tecnico dello sviluppo del turismo internazionale; a Gemona del Friuli il percorso per tecnico riparatore di veicoli e assistenza tecnica.

Accanto a questi indirizzi, l’offerta formativa regionale di Ial Fvg propone anche percorsi triennali orientati al conseguimento di qualifiche professionali nei settori della ristorazione e dei servizi alla persona, con corsi dedicati, tra gli altri, a cuoco, pasticciere, cameriere di sala e bar, oltre ai percorsi per estetista e acconciatore. Per partecipare a Scuola Aperta è possibile iscriversi recandosi direttamente nelle sedi Ial oppure consultando il sito www.ialweb.it