Gli chiedono di sottoporsi all’alcoltest: 73enne insulta e minaccia i carabinieri

E’ accaduto a Gemona: l’uomo è stato denunciato per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Un uomo di 73 anni residente in zona è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo per le ipotesi di reato di oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata odierna a Gemona del Friuli, durante un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale finalizzato alla prevenzione delle violazioni al Codice della Strada.

I militari hanno proceduto all’identificazione del conducente di una vettura che, al momento del controllo, mostrava condizioni fisiche e comportamentali tali da rendere opportuno un accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica tramite precursore. Alla richiesta degli operanti, l’uomo avrebbe reagito con un atteggiamento oltraggioso e minaccioso, mantenendo un comportamento aggressivo nei confronti dei Carabinieri.

Nonostante i ripetuti richiami a un atteggiamento più pacato, il 73enne ha continuato a mostrarsi ostile, manifestando infine la volontà di recarsi autonomamente in ospedale per sottoporsi a un prelievo di sangue, allo scopo di dimostrare la propria estraneità alle contestazioni.

L’uomo si è quindi recato presso il locale nosocomio a bordo della propria vettura, condotta questa volta dal passeggero e seguita dalla pattuglia dei Carabinieri, dove è stato effettuato il prelievo ematico. L’esito degli accertamenti, qualora dovesse risultare positivo, potrà comportare ulteriori sanzioni nei confronti del conducente, anche di natura penale.