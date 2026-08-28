Settimana scolastica da cinque giorni, cambia il trasporto pubblico per gli studenti dell’Isis Bassa Friulana

con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 cambierà anche l’organizzazione del trasporto pubblico locale per gli studenti dell’Isis della Bassa Friulana, che adotterà la settimana scolastica su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. La nuova articolazione delle lezioni ha richiesto una revisione dei collegamenti e degli orari degli autobus, con un lavoro di coordinamento tra Regione Friuli Venezia Giulia, istituto scolastico e Tpl Fvg, insieme alle consorziate Arriva Ud e Apt Gorizia.



“È un traguardo importante, raggiunto grazie alla collaborazione concreta e costante tra Regione, scuola e gestore del trasporto pubblico locale, che consentirà di offrire all’Isis della Bassa Friulana, agli studenti e alle loro famiglie un servizio efficiente e coerente con le nuove necessità organizzative e con gli orari dell’utenza”, ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante.

Cinque plessi e studenti provenienti da circa 50 Comuni

L’adeguamento del servizio si è reso necessario anche per la particolare complessità dell’istituto, articolato in cinque plessi nei Comuni di Cervignano del Friuli, Palmanova e San Giorgio di Nogaro e frequentato da studenti provenienti da circa 50 Comuni del Friuli Venezia Giulia.



Il nuovo assetto del trasporto pubblico è stato quindi riorganizzato e potenziato, attraverso una rimodulazione degli orari e dei transiti in uscita dalle scuole e una diversa distribuzione dei passaggi nelle fasce pomeridiane. L’obiettivo è facilitare il rientro degli studenti e garantire un equilibrio più efficace tra le esigenze scolastiche e quelle della rete del trasporto pubblico.



La nuova organizzazione consentirà inoltre all’Isis della Bassa Friulana di utilizzare maggiormente anche la fascia pomeridiana per attività opzionali e progetti di ampliamento dell’offerta formativa, che potranno concludersi entro le 16.30. “Abbiamo lavorato – ha aggiunto Amirante – per mettere in relazione le esigenze della scuola con quelle del territorio e degli utenti del trasporto pubblico. Ora sarà altrettanto importante accompagnare l’avvio del nuovo servizio con un monitoraggio costante, così da poter intervenire tempestivamente con eventuali aggiustamenti e affinamenti“.

Le lezioni termineranno il venerdì alle 14.10

Per tutte le sedi dell’istituto, il venerdì le lezioni termineranno alle 14.10. I rientri curricolari pomeridiani riguarderanno tutte le sedi, ad eccezione del Liceo Einstein di Cervignano e del Liceo Linguistico di Palmanova. Le attività extracurricolari saranno invece organizzate il martedì e il mercoledì per il Malignani, mentre per l’Einstein potranno svolgersi dal lunedì al giovedì.

I nuovi orari del Tpl entreranno ufficialmente in vigore lunedì 14 settembre 2026, in coincidenza con l’inizio delle lezioni previsto dal calendario scolastico regionale. Quadri orari e informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito di Tpl Fvg. Per eventuali segnalazioni gli utenti potranno scrivere al servizio clienti dell’azienda, indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Bassa Friulana”.