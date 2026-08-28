Le spettacolo del circo contemporaneo arriva a Coltello in Festa.

Ironia, abilità, tecnologia e una buona dose di suspense chiuderanno le due giornate di Coltello in Festa, la manifestazione dedicata al mondo delle lame in programma a Maniago sabato 29 e domenica 30 agosto. Alle 21, in entrambe le serate, piazza Italia ospiterà US, spettacolo di circo contemporaneo firmato dalla compagnia belga Company Midnight.



Al centro della performance ci sarà proprio uno degli elementi simbolo della tradizione circense: il lancio dei coltelli, reinterpretato però in una chiave completamente nuova, tra comicità, rischio e trovate sceniche fuori dagli schemi.



Sul palco saliranno Joris Verbeeren e Simone Scaini, le due anime della compagnia, nei panni di due improbabili “Homo Sapiens Idioticus”, complici inseparabili e irresistibilmente attratti dal pericolo. Il loro universo è tutt’altro che rassicurante: sopra le loro teste penzolano infatti cento oggetti pronti a cadere in qualsiasi momento, mentre a rendere ancora più imprevedibile la scena ci sarà un misterioso pulsante rosso.



Da qui prende forma uno spettacolo in cui la tensione si alterna continuamente alla risata. US unisce giocoleria, gag, magia, tecnologia e persino cucina giapponese, trasformando il rischio in uno degli ingredienti principali della performance. Le lame, protagoniste dell’intera manifestazione maniaghese, diventano così anche strumenti scenici capaci di sorprendere il pubblico.

Tre anni di ricerca sul lancio dei coltelli

Company Midnight è nata nel 2015 all’interno dell’organizzazione non profit ShakeThat dalla collaborazione tra Simone Scaini, acrobata, e Joris Verbeeren, giocoliere. Per realizzare US i due artisti hanno dedicato tre anni di ricerca a una delle tecniche più iconiche del circo tradizionale, il lancio dei coltelli, cercando di reinventarla e allontanandosi dalla classica immagine del lanciatore e del suo assistente.



Rimane però intatto ciò che da sempre rende questa disciplina capace di catturare l’attenzione degli spettatori: il pericolo, l’adrenalina e quella tensione che può trasformarsi improvvisamente in una risata. Lo spettacolo sarà adatto a tutte le età e rappresenterà il gran finale di entrambe le giornate di Coltello in Festa. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.