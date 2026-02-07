Sicurezza, soccorsi e controlli: l’impegno dei Carabinieri sulle piste da sci

I carabinieri sulle piste da sci: 170 pattuglie impiegate e circa 250 interventi di soccorso dall’inizio della stagione.

Anche per la stagione invernale in corso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine ha confermato una presenza costante e capillare nei principali poli sciistici del territorio, assicurando sicurezza, prevenzione e soccorso a migliaia di appassionati della neve.

Grazie all’impiego dei carabinieri sciatori – militari appositamente formati per operare sulle piste – l’Arma ha fornito un contributo determinante sia nel contrasto ai comportamenti pericolosi sia negli interventi di soccorso nei comprensori di Forni di Sopra, Sappada, Tarvisio, Zoncolan e Sella Nevea.

Dall’apertura della stagione sciistica, nel mese di dicembre, fino ad oggi, sono state impiegate complessivamente 170 pattuglie di militari sciatori, che hanno effettuato circa 250 interventi di soccorso. Numeri che testimoniano il forte impegno richiesto, soprattutto nei fine settimana, quando l’afflusso turistico sulle piste raggiunge i livelli più elevati.

I carabinieri sciatori sono quotidianamente i primi a salire in quota all’apertura degli impianti, per verificare le condizioni del manto nevoso e la sicurezza delle piste, e gli ultimi a scendere a valle, al termine della giornata, accertandosi che nessun utente sia rimasto sugli impianti. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che ha raccolto il plauso di molti turisti, inclusi numerosi visitatori stranieri, spesso rivoltisi all’Arma per richieste di aiuto o informazioni.

Non sono mancati, tuttavia, gli interventi di richiamo nei confronti di sciatori imprudenti. In particolare, diversi neofiti sono stati invitati ad adottare una condotta più responsabile, dopo essersi lanciati in discese spericolate senza il rispetto delle basilari regole di sicurezza, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti delle piste.

L’attività rientra nel protocollo d’intesa siglato tra il Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, che anche quest’anno consente di integrare efficacemente le esigenze di soccorso, prevenzione e controllo, contribuendo a garantire agli amanti degli sport invernali un’esperienza sicura a contatto con le montagne friulane.

I consigli dei carabinieri sulle piste da sci.

L’Arma dei Carabinieri raccomanda una serie di consigli pratici:

comportarsi sempre con prudenza;

affrontare soltanto le piste adatte alle sue reali capacità;

non sciare fuori pista;

evitare di sciare se si è stanchi o si ha ecceduto nel bere. In questi casi è meglio utilizzare gli impianti per tornare a valle;

frequentare, di notte, soltanto gli impianti abilitati; le piste al chiaro di luna non sono romantiche ma pericolose;

attenersi alle norme di comportamento per gli utenti della neve emanate con la legge nazionale sulla sicurezza nell’esercizio non agonistico dello sci da discesa e da fondo;

riflettere sul fatto che le conseguenze di un comportamento scorretto o imprudente possono essere gravi anche per gli altri oltre che per sé stessi;

non abbandonare oggetti di valore sulle auto e non lasciare a lungo incustoditi gli sci.

E’ opportuno ribadire che, in caso di necessità, si può sempre ricorrere al numero di emergenza 112.