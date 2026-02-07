Tommaso Cerno cittadino onorario di Lusevera

Il Comune di Lusevera conferisce la cittadinanza onoraria al giornalista e scrittore Tommaso Cerno.

Un legame che nasce dalle radici e si proietta nel presente, intrecciando memoria, identità e impegno pubblico. È questo il senso profondo del conferimento della cittadinanza onoraria che il Comune di Lusevera ha attribuito al giornalista e scrittore Tommaso Cerno, nel corso della seduta del Consiglio comunale svoltasi in serata. Un riconoscimento che va oltre il valore simbolico e che suggella un rapporto autentico e duraturo con il territorio dell’Alta Val Torre.

A sottolinearne il significato è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta in Consiglio. “Il conferimento della cittadinanza onoraria è uno degli atti più significativi con cui una comunità riconosce un legame profondo, autentico e duraturo con una persona. Un legame che, nel caso di Tommaso Cerno, non nasce solo dal suo percorso pubblico e professionale, ma affonda le radici nelle sue origini familiari, che appartengono a questo territorio”.

“Il rapporto con Lusevera – ha ricordato Zilli – va oltre l’aspetto biografico: le radici sono la trama invisibile che unisce generazioni, cultura e valori, sono memoria condivisa e appartenenza. Per questo la cittadinanza onoraria non è soltanto un riconoscimento simbolico, ma la conferma di un legame che il tempo e la distanza non cancellano”.

Nel suo intervento Zilli ha richiamato la storia di migrazioni che ha caratterizzato Lusevera, come molte comunità del Friuli Venezia Giulia: “Una storia fatta di partenze e di ritorni, in cui le radici non trattengono, ma orientano e trasmettono identità. Questo equilibrio tra attaccamento alla propria terra e apertura al mondo emerge con forza nel percorso di Tommaso Cerno”.

La motivazione.

L’intervento dell’assessore regionale Barbara Zilli durante la cerimonia svoltasi a Lusevera

Nella motivazione, il Consiglio comunale ha parlato di un atto simbolico e morale in segno di riconoscenza per il forte legame con le proprie radici nell’Alta Val Torre, per essersi distinto, nel corso della sua carriera di giornalista e scrittore, quale promotore dei valori della cultura, della conoscenza e della libertà di informazione, portando prestigio anche alla nostra Comunità.

Il tema dell’informazione rende oggi ancor più attuale, nell’anno del cinquantesimo anniversario dal terremoto del Friuli, il ruolo nazionale di Cerno nel rappresentare il valore del modello Friuli, capace di rinascere dopo la tragedia e di guardare con lucidità alle sfide future.

“Il Friuli Venezia Giulia, Regione di confine ricca di lingue e identità, ha formato anche il suo sguardo giornalistico e politico, portandolo a dirigere un’importante testata nazionale. Nel suo lavoro Tommaso Cerno ha spesso raccontato i nostri territori a un pubblico nazionale, superando stereotipi e restituendone la complessità. Ringrazio quindi l’Amministrazione comunale di Lusevera per questa scelta e rivolgo a Tommaso Cerno le più sincere congratulazioni, con l’augurio che questo legame continui a generare dialogo e impegno per il futuro” ha concluso Zilli.