Due sindaci pronti all’unione civile: Basso e Bazzo si sposano a Pordenone

Due sindaci, due partiti della coalizione di centrodestra e una storia iniziata cinque anni fa che ora arriva a un passo importante. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone in quota Fratelli d’Italia, e Loris Bazzo, primo cittadino di Carlino eletto con la Lega, hanno annunciato che il prossimo 27 giugno celebreranno la loro unione civile.



La cerimonia si terrà nel Chiostro di San Francesco, nel cuore di Pordenone, e sarà officiata dall’ex sindaco della città Alvaro Cardin.

Una storia iniziata cinque anni fa

Basso e Bazzo sono legati da circa cinque anni e oggi condividono la vita a Carlino, in provincia di Udine. Nonostante i numerosi impegni istituzionali legati ai rispettivi incarichi amministrativi, la coppia ha scelto di rendere pubblica la decisione di ufficializzare la propria relazione.



Accanto alla dimensione personale, l’annuncio ha inevitabilmente assunto anche un significato politico. Basso ha sottolineato come la loro scelta rappresenti un passaggio significativo nel rapporto tra politica e diritti civili. Secondo il sindaco di Pordenone, negli ultimi anni il centrodestra avrebbe mostrato un cambiamento nel modo di affrontare questi temi. L’unione civile tra i due amministratori, ha spiegato, dimostrerebbe come oggi si possano superare schemi e contrapposizioni che in passato sembravano rigidi. La coppia vive attualmente a Carlino insieme ai propri animali domestici: due bulldog francesi e due gatti.