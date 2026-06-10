Eventi, concerti e sapori sul mare: nuovo weekend di appuntamenti a Grado

Sarà un altro lungo weekend ricco di appuntamenti a Grado, capace di unire mare, cultura, musica, enogastronomia e iniziative per tutta la famiglia. L’Isola del Sole si prepara ad accogliere residenti e ospiti con un programma diffuso che conferma il ruolo della località lagunare tra le mete più vivaci della stagione in Friuli Venezia Giulia.

Dalle cene scenografiche affacciate sull’Adriatico alle mostre d’arte, dai concerti in Basilica agli incontri letterari, fino alle attività dedicate ai bambini, Grado propone un’offerta ampia e trasversale, pensata per vivere la città e la spiaggia in diversi momenti della giornata.

La cena in Diga e la camminata al tramonto

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Blu di Grado – Cena in Diga”, in programma sabato 13 giugno dalle 19.30 sul Lungomare Nazario Sauro. La celebre Diga si trasformerà per una sera in un grande salotto a cielo aperto, con una cena affacciata sul mare, allestimenti scenografici, musica dal vivo, spettacoli e proposte gastronomiche legate al territorio.

Ad anticipare l’evento sarà “Experience Blu”, in programma sempre sabato 13 giugno alle 18.30 sul Lungomare Grado, con ritrovo all’ingresso principale numero 3. Si tratta di una camminata metabolica al tramonto ispirata ai colori del mare, un’esperienza pensata per unire benessere, movimento e il fascino della laguna, accompagnando i partecipanti tra il suono delle onde e l’atmosfera del litorale gradese.

Mostre tra paesaggio, memoria e arte contemporanea

L’arte sarà protagonista con due esposizioni dedicate al paesaggio, alla percezione e alla ricerca artistica contemporanea. All’Auditorium San Rocco, fino al 14 giugno, è visitabile “La Sinfonia dell’Invisibile”, mostra personale di Dario Scotti, che propone un percorso evocativo tra cromie intense, suggestioni emotive e linguaggi visivi capaci di dialogare con lo spazio espositivo.

Fino al 28 giugno, invece, l’ex Cinema Cristallo ospita “Grado e altri orizzonti”, progetto che mette in relazione le opere pittoriche e ceramiche di MdP, Manuela de Pregi, con una selezione fotografica dedicata a Grado e alla sua laguna. La mostra offre uno sguardo originale sul legame tra paesaggio, memoria e identità, restituendo nuove prospettive su uno dei luoghi simbolo della costa friulana.

Concerti nella Basilica di Sant’Eufemia

La musica troverà spazio in uno dei luoghi più suggestivi di Grado, la Basilica di Sant’Eufemia, che ospiterà due appuntamenti di particolare significato. Giovedì 11 giugno alle 21 si esibiranno il Tergeste Vocal Ensemble e l’Associazione Corale “Città di Grado” in una serata a ingresso libero dedicata alla musica sacra.

Il 16 giugno, sempre alle 21, sarà invece la volta di “Terra Tremuit”, concerto commemorativo nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Protagonista della serata sarà il Gruppo Polifonico “Claudio Monteverdi” di Ruda, impegnato in un momento di memoria e raccoglimento attraverso il linguaggio della musica corale.

Thriller e letteratura al Grand Hotel Astoria

Nel calendario trova spazio anche la letteratura con la rassegna “Sabato in Astoria – Book Experience”. Il 13 giugno alle 17.30, al Grand Hotel Astoria, gli autori Elena Bezzutti e Ranieri Toso presenteranno due romanzi thriller ambientati tra misteri, indagini e atmosfere noir.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di dialogare direttamente con gli scrittori, valorizzando la produzione culturale del territorio e arricchendo il programma estivo con un momento dedicato alla lettura e al confronto.

Attività e laboratori per bambini e famiglie

Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie e ai più piccoli, grazie a un programma di animazione e laboratori gratuiti. Il Mini Club della Spiaggia GIT, attivo ogni giorno, proporrà giochi, attività creative e baby dance, mentre il Bora Bora Beach dedicherà le domeniche a iniziative pensate per i bambini.

Dal 16 giugno, anche lo stabilimento Costa del Sol di Grado Pineta ospiterà letture animate, laboratori artistici, attività di mosaico e tessitura creativa, aperte a residenti e turisti di tutte le età. Un’offerta pensata per rendere la vacanza a Grado un’esperienza coinvolgente anche per le famiglie.

Aperitivi in musica e atmosfera fronte mare

A completare il calendario estivo ci saranno gli aperitivi in musica sul mare, ormai diventati un classico della stagione gradese. Ogni domenica lo stabilimento Tivoli proporrà il format TIVOLive, con concerti dal vivo al tramonto e atmosfere fronte mare.

Nella spiaggia GIT, invece, l’Isola d’Oro accoglierà residenti e ospiti dalle 16 con pomeriggi e serate tra dj set, intrattenimento e cocktail. Un modo per trasformare la spiaggia in un luogo di incontro e vivere appieno l’energia dell’estate, tra relax, musica e convivialità.