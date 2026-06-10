A Gonars il nuovo percorso alla scoperta del parco del fiume Corno

Il nuovo percorso 10.000 passi di Salute nel parco del fiume Corno”.

Una camminata tra natura, storia locale e promozione del benessere. Sarà inaugurato venerdì 12 giugno, alle 9, a Gonars, il nuovo percorso “10.000 passi di Salute nel parco del fiume Corno”, inserito nel progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”.



Il ritrovo è previsto al piazzale degli Alpini, vicino al cartellone del progetto. Da qui prenderà il via una mattinata dedicata alla salute, al movimento e alla scoperta di una delle aree naturalistiche più suggestive della Bassa friulana.

La camminata nel parco del fiume Corno

Il percorso di Gonars sarà presentato dall’assessore allo Sport, Associazionismo e Politiche Giovanili del Comune, Ivan Aiza. Al termine degli interventi è prevista una passeggiata conoscitiva lungo il tracciato, insieme alle associazioni locali, ai gruppi di cammino e a tutti gli interessati.



Il nuovo itinerario propone una camminata immersa nel cuore del parco intercomunale del fiume Corno, una delle ultime aree umide della Bassa friulana. Il punto di partenza si trova nel Parco dei Tigli, nel centro di Gonars: un’area verde attrezzata con tavoli da picnic, giochi per bambini, campetti sportivi e attrezzature per la callistenica. La zona è facilmente raggiungibile grazie all’ampio parcheggio e si trova a pochi passi dal Municipio e dalla piazza del Comune, dove è presente anche una fontanella d’acqua.



Lungo il cammino si incontrano sei punti di sosta, dotati di panchine e pannelli informativi dedicati alla flora, alla fauna e agli habitat naturali del parco. La passeggiata consente anche di riscoprire alcuni luoghi legati alla storia della comunità, come i tre antichi mulini: il Mulin di Sore, il Mulin di Miec e il Mulin di Sot.

Due percorsi tra natura, acqua e storia

Arrivati all’altezza dei mulini, i partecipanti potranno scegliere se proseguire lungo il percorso principale dei 10mila passi di salute, lungo circa 8,5 chilometri, oppure imboccare la variante più breve, di circa 4 chilometri.



Il tracciato attraversa luoghi di particolare valore ambientale, tra cui il biotopo delle paludi del Corno, una preziosa riserva naturale che ospita numerose specie animali e vegetali. Una breve deviazione permette inoltre di ammirare da vicino il fiume Corno, regalando uno degli scorci più caratteristici dell’itinerario.



Dopo circa quattro chilometri di cammino si raggiunge il tratto lungo il fiume Avenale, considerato uno degli angoli più suggestivi del territorio. Nel percorso di ritorno, la vista si apre sul centro di Gonars, con il campanile sullo sfondo. Entrando in paese, il tracciato passa davanti alla storica chiesa, prima di rientrare al punto di partenza nel Parco dei Tigli.

Il progetto regionale

Il progetto è stato avviato e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Salute ed è coordinato e realizzato da Federsanità ANCI FVG, d’intesa con ANCI FVG, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismo FVG.



L’iniziativa, nata per promuovere stili di vita sani e incentivare il movimento quotidiano, conta oggi 138 Comuni aderenti e 129 percorsi attivi in tutta la Regione.



Il programma dell’inaugurazione prevede i saluti del sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e della segretaria regionale di Federfarma FVG Paola Antonaz.

Seguiranno alcuni interventi dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute. Andrea Iob, del Dipartimento di Prevenzione ASUFC, parlerà del Piano regionale Prevenzione – Comunità Attive, mentre Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, e Laura Pagani, del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, illustreranno il progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute”, attivo dal 2019 al 2026.