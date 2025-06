Il maltempo sul Friuli.

Ondata di maltempo sul Friuli: un temporale intenso, accompagnato da forti raffiche di vento, ha colpito nel pomeriggio il territorio regionale causando diversi disagi. Tra le ore 15.30 e le 18.00, i Vigili del Fuoco di Udine, Pordenone e Gorizia hanno ricevuto circa settanta richieste di intervento.

La zona maggiormente interessata è stata quella di competenza del comando di Udine, con una cinquantina di chiamate per alberi e rami caduti o pericolanti, allagamenti e situazioni di rischio legate a manufatti instabili. Dalle 16 alle 18, quattro squadre di soccorso, supportate da un’autoscala, hanno già portato a termine una quindicina di interventi sul territorio friulano, mentre circa trenta sono ancora in corso o in attesa di essere assegnati. Locali grandinate, per fortuna con chicchi di dimensioni ridotte, sono state registrate in alcune zone, come San Giovanni al Natisone, Sedilis, Lauzacco e la zona nord di Udine.

Nel comando di Pordenone e in quello di Gorizia si registrano circa una decina di interventi ciascuno, principalmente per rami e alberi caduti o in bilico. Secondo le previsioni meteo, nella notte e nel mattino di domani, 17 giugno, ci sarà una residua nuvolosità consistente, che dal pomeriggio lascerà il posto a schiarite.