L’incidente in tangenziale a Udine.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 16 giugno, sulla tangenziale di Udine, in direzione nord (verso Tarvisio). Il sinistro è avvenuto attorno alle 18 poco prima dell’uscita dello Stadio Friuli. A quanto si apprende dalle prime informazioni, per causa in corso di accertamento, un’auto avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto polizia e vigili del fuoco. L’incidente ha causato disagi al traffico che è rimasto bloccato con formazione di code.