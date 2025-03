Sempre meno neve: uno strumento digitale per aiutare il turismo invernale a sopravvivere

Affrontare il cambiamento climatico e adattare le strategie per il turismo invernale.

Il turismo invernale sta affrontando sfide sempre più complesse a causa del cambiamento climatico, che minaccia la sostenibilità economica e ambientale delle destinazioni alpine, soprattutto nelle aree di bassa e media montagna. Per aiutare amministrazioni locali, operatori turistici e comunità a prepararsi al futuro, il progetto BeyondSnow ha sviluppato il Climate Resilience Tool, una piattaforma digitale gratuita pensata per supportare la gestione del rischio climatico e favorire l’adattamento del settore.

Il Climate Resilience Tool fornisce una prima valutazione delle vulnerabilità climatiche delle località montane, analizzando fattori chiave come l’andamento del turismo invernale, le variabili climatiche e la gestione dell’offerta turistica. Grazie a questi dati, gli utenti possono individuare le criticità e sviluppare strategie mirate per diversificare le attività e garantire un futuro più resiliente per le destinazioni turistiche.

Attraverso un’analisi dettagliata, la piattaforma offre agli stakeholder del settore turistico strumenti concreti per anticipare le sfide e trasformarle in opportunità, riducendo la dipendenza dalla neve e investendo in nuove forme di attrattività.