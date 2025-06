Torna la Piancavallo Revival: le auto d’epoca scaldano i motori

L’edizione 2025 della Piancavallo Revival.

L’edizione 2025 del Piancavallo Revival è ai blocchi di partenza. Giunto alla sua 23esima edizione, l’evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 giugno, un weekend durante il quale si terranno numerose prove di regolarità. A presentarlo questa mattina in municipio a Pordenone, l’assessore a istruzione, educazione e formazione Pietro Tropeano, il presidente dell’Associazione Ruote del Passato Giorgio Foramiti accompagnato da una rappresentanza del sodalizio pordenonese che annovera 1.400 iscritti, e il presidente dell’Aci regionale FVG Corrado Della Mattia.

“Il percorso – sottolinea il presidente Foramiti – si snoda per circa 200 km attraverso le strade e i paesaggi più suggestivi della provincia di Pordenone, per far godere ai partecipanti la bellezza della Pedemontana, del lago di Barcis, di Piancavallo, con salite e discese che mettono a dura prova l’abilità di guida dei piloti e l’esperienza dei navigatori. In questa due giorni si terranno anche una cinquantina di prove speciali e di precisione, in sfida col cronometro”.

“L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore Tropeano – accoglie con entusiasmo questa manifestazione, che contribuisce alla riscoperta delle peculiarità artistiche del nostro territorio, che si mostra in tutto il suo splendore anche in vista di Pordenone Capitale 2027“.

Il programma.

Il ritrovo delle auto storiche è previsto per sabato 28 giugno dalle ore 10 presso la sede dell’associazione Ruote del Passato, in via Nuova di Corva 15, dove si terranno le verifiche tecniche e amministrative. Qui si terrà un minuto di silenzio in ricordo del giovane pilota Matteo Doretto, il cui nonno era socio dell’Associazione pordenonese. Dopo un pranzo leggero, i partecipanti partiranno alla volta di Cordenons, San Martino al tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Dignano, Villanova, San Daniele del Friuli, Rive d’Arcano, Sedegliano, Turrida, Valvasone, Castions, con arrivo a San Lorenzo di Arzene. Il giorno seguente, domenica 29 giugno, la partenza delle auto storiche avrà luogo alle ore 9.00 nella suggestiva piazza della Motta, nel centro storico di Pordenone. Da qui il corteo passerà per San Quirino, Vivaro, Cavasso Nuovo, Montereale, Barcis, Val Caltea, Piancavallo, Budoia, Polcenigo, dove la carovana si fermerà per un pranzo conclusivo e le immancabili premiazioni.

Attualmente i partecipanti a questa due giorni sono poco meno di una quarantina, provengono da tutto il nord Italia e concorreranno prevalentemente con auto risalenti agli anni ’60 e ’70. Anche questa edizione del Piancavallo Revival mira a far vivere la grande attrazione del motorismo storico facendo conoscere la bellezza dei paesaggi della provincia di Pordenone e delle colline udinesi, stando insieme in mezzo alla natura. Ma un occhio di riguardo è riservato anche alla beneficenza: infatti verrà donato e installato un defibrillatore che potrà essere d’aiuto per l’intera comunità.

Le modifiche alla viabilità.