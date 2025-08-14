Il traffico in autostrada: da sabato inizia il controesodo.

Nel fine settimana del ponte di Ferragosto, stando alle previsioni di Autostrade Alto Adriatico, si assisterà a una leggera flessione dei transiti – dopo la prima parte di esodo estivo contraddistinta dai record storici e da cinque giornate (18 e 25 luglio, 1, 8, 9 agosto) in cui il traffico ha superato quota 200 mila mezzi – e a un primo “assaggio” di controesodo.

Venerdì 15 agosto saranno circa 130 mila i veicoli che transiteranno lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico. Sarà un traffico da “bollino giallo”, quindi sostenuto, caratterizzato in particolare da “pendolari del mare” che percorreranno la A4 (Venezia – Trieste) in direzione Trieste con probabili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste/Lisert e in corrispondenze delle uscite verso le località balneari.

Primo fine settimana di controesodo.

Sabato 16 tornerà il bollino rosso (traffico particolarmente intenso) – circa 185 mila transiti previsti – in quello che si preannuncia il primo fine settimana da controesodo. Cambia quindi la direttrice in cui potrebbero registrarsi code e rallentamenti, ovvero verso Venezia. Fari puntati in particolare all’ingresso di Trieste/Lisert dove nell’intero fine settimana è preannunciato il rientro di circa 53 mila mezzi (27 mila nella giornata di sabato 16 e 26 mila la domenica). Il flusso di rientro sarà costante tutta la giornata di sabato, in particolare la mattina e al pomeriggio.

Attenzione anche al casello di Latisana dove nell’intero weekend è previsto l’ingresso di circa 26 mila veicoli con probabili code al mattino. Da notare – sarà una tendenza fino a fine agosto – che in questa seconda parte di stagione è probabile che torneranno a transitare verso le località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto i turisti provenienti da Austria e Germania. Questo potrebbe determinare in alcune fasce della giornata qualche rallentamento anche sulla A23 (Udine Sud – Palmanova) verso il nodo di Palmanova. Ulteriori incolonnamenti si potranno verificare sulla direttrice della A4 per Trieste/Udine in prossimità del Nodo di Palmanova.

Domenica 17 tornerà il bollino giallo con traffico sostenuto per tutta la giornata sulla A4 in direzione Venezia. Possibili disagi per il traffico in transito alla barriera di TS-Lisert, sia in entrata che in uscita, ed in corrispondenza del Nodo di Palmanova I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 07,00 alle 22,00 di venerdì 15, dalle 08,00 alle 16,00 di sabato e dalle 07,00 alle 22,00 di domenica.