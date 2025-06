Giovedì 26 giugno i funerali di Matteo Doretto.

Si terranno giovedì 26 giugno alle ore 10:30 nel Duomo di Pordenone i funerali di Matteo Doretto, il giovane pilota di rally morto tragicamente a soli 21 anni durante una sessione di test in Polonia, dove stava partecipando al campionato ERC. Un lutto che ha colpito profondamente la comunità pordenonese e il tutto mondo del motorsport.

L’incidente è avvenuto nel corso di una test: Matteo ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un albero. Inutili i tempestivi soccorsi dei sanitari e dei vigili del fuoco: le manovre di rianimazione si sono rivelate vane. Con lui se ne va non solo un giovane talento, ma anche un ragazzo pieno di sogni e determinazione.

A piangerlo, oltre ai genitori Barbara e Michele e al fratello Marco, è l’intero mondo del rally italiano e internazionale. In segno di rispetto e memoria, la cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan, in programma il 21 e 22 giugno, sarà dedicata proprio a Matteo. L’organizzazione, Asd E4Run, ha deciso di intitolare a lui il trofeo riservato al miglior pilota Under 25. Un gesto simbolico ma carico di significato, accompagnato da un minuto di silenzio durante il briefing ufficiale di venerdì 20.