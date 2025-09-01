Università di Udine, più soldi nel 2025: l’aumento supera quello di Trieste

I fondi per le università del Fvg decisi da Roma.

Le università del Friuli Venezia Giulia vedranno aumentare le proprie risorse nel 2025. Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), principale strumento di finanziamento pubblico per le spese di funzionamento e per il personale degli atenei, raggiungerà nella regione un totale di 215 milioni di euro, con un incremento del 3,1% rispetto al 2024 e del 22,1% rispetto ai 176 milioni stanziati nel 2019.

Il decreto firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ripartisce le risorse tra gli atenei del Friuli Venezia Giulia: l’Università di Trieste riceverà 98,4 milioni (+2,8%), l’Università di Udine 87,2 milioni (+4,1%), mentre per la Sissa sono previsti 29,4 milioni.

“Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella ricerca”, ha dichiarato Bernini. “Il Fondo di Finanziamento Ordinario è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione complessiva per tutti gli atenei italiani sale a 9,4 miliardi, 336 milioni in più rispetto al 2024. Investire nei giovani e nei talenti significa far crescere l’Italia intera”.