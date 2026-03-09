Allarme zecche in Friuli: al via le vaccinazioni gratuite a Udine. Ecco come prenotare

Con l’arrivo della primavera torna il pericolo delle zecche nei boschi e nei prati del Friuli Venezia Giulia. Per rispondere ai bisogni di salute della popolazione, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC ha organizzato per i mesi di marzo e aprile delle sedute straordinarie dedicate al vaccino contro l’encefalite da zecche (TBE) presso la sede di via Chiusaforte 2, a Udine.

Chi può vaccinarsi e modalità di accesso

La campagna è rivolta ai residenti nel territorio ASUFC a partire dai 16 anni di età. La prestazione è completamente gratuita e prevede la somministrazione di prime dosi, seconde, terze o richiami. L’accesso avviene esclusivamente su appuntamento telefonico contattando il Call Center Regionale al numero 0434 223522, attivo dal lunedì al venerdì (7:00-22:00) e il sabato (7:00-20:00).

Perché proteggersi dalla TBE

L’encefalite da zecca è una grave malattia virale che colpisce il sistema nervoso e per la quale non esiste una cura specifica. Il vaccino rappresenta l’unico strumento di prevenzione efficace, specialmente per chi frequenta aree alpine e prealpine sotto i 1000 metri di quota. La protezione inizia a formarsi dopo la seconda dose, rendendo fondamentale la programmazione anticipata del ciclo vaccinale.

Consigli per le escursioni

Oltre alla profilassi vaccinale, restano valide le norme di prudenza durante le uscite all’aria aperta: camminare al centro dei sentieri, indossare abbigliamento chiaro e coprente, ed effettuare un controllo minuzioso del corpo al rientro. In caso di morso, la zecca va rimossa tempestivamente con le apposite levette, evitando di schiacciarne il corpo o di applicare sostanze sulla pelle prima dell’estrazione.