Spinto da un ragazzo, cade a terra in via Mercatovecchio a Udine e sbatte la testa

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, in pieno centro a Udine: in via Mercatovecchio, un uomo anziano è rimasto ferito dopo essere stato spinto a terra da un ragazzo.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’anziano – residente in provincia – sarebbe stato spintonato volontariamente da un giovane. L’uomo è caduto a terra battendo la testa. Alcune testimonianze raccolte indicherebbero che l’anziano fosse alterato dall’alcol. Non è ancora chiaro se ci sia stato un diverbio tra i due.

A seguito della caduta, l’uomo ha riportato una ferita che ha richiesto l’applicazione di alcuni punti di sutura. Sono in corso ulteriori accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. Per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, i militari visioneranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di via Mercatovecchio.