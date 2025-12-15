Atletica Gorizia festeggia i risultati 2025: dal ritorno al Fabretto ai 18 podi regionali. E nel 2026 in programma un meeting nazionale.

Si è svolta sabato 13 dicembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto superiore d’istruzione secondaria “Simon Gregorčič” di Via Puccini, la tradizionale Festa degli Auguri dell’Atletica Gorizia, appuntamento che ogni anno riunisce atleti, famiglie e sostenitori per ripercorrere insieme un anno di impegno e risultati. Quest’anno la festa ha assunto un significato speciale, celebrando anche il 47° anniversario di fondazione della storica società sportiva goriziana.

Con circa 200 tesserati, l’Atletica Gorizia rappresenta l’unica realtà cittadina interamente dedicata all’atletica leggera – corsa, salto, lancio e, da quest’anno, anche Nordic Wolking e Orienteering – e offre un percorso completo di crescita sportiva per tutte le fasce di età, dai bambini dai 6 anni fino agli atleti adulti.

“Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo: dopo anni di attesa, gli atleti sono finalmente tornati ad allenarsi sulla storica pista di atletica “E. Fabretto”, oggi completamente rinnovata, anche grazie a un nuovo impianto di illuminazione – afferma il presidente dell’Atletica Gorizia Maurizio Pecorari -. Il nuovo campo ha restituito vitalità all’attività agonistica, consentendo alla società di riportare a Gorizia manifestazioni di prestigio, tra cui i Campionati regionali giovanili di staffette e i Campionati regionali Juniores e Promesse, eventi che mancavano da tempo e che segnano un rilancio importante per l’atletica cittadina”.

Durante le premiazioni, particolare soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa dal direttore sportivo Alessandro Brondani, che ha ricordato i 18 podi regionali conquistati nel 2025 dagli atleti della società sportiva goriziana.

Il legame con il territorio.

A conferma del forte legame con il territorio, all’evento ha partecipato anche la Cassa Rurale FVG, che da anni sostiene le iniziative della società. Il suo contributo è stato essenziale per portare avanti, tra gli altri, il progetto “Profitto e Sport”, l’acquisto di un mezzo di trasporto per gli atleti e l’erogazione dei premi in denaro per i Campionati regionali Juniores e Promesse. “Sosteniamo con convinzione l’Atletica Gorizia per il suo impegno a favore del territorio e dei giovani, valori che si sposano perfettamente con quelli della nostra missione statutaria” ha affermato il vicepresidente vicario della Cassa Rurale FVG Umberto Martinuzzi, ribadendo il valore educativo e sociale dello sport per le nuove generazioni.

Alla cerimonia hanno partecipato inoltre l’assessore Sarah Filisetti, il presidente del Comitato Regionale della Fidal FVG Massimo Patriarca, la presidente del Comitato provinciale della Fidal di Gorizia Giada Franchino, il delegato del Coni Marco Braida. Guardando al futuro, l’associazione ha già annunciato un traguardo di rilievo: il 17 luglio 2026 organizzerà un meeting nazionale, un evento che porterà a Gorizia atleti da tutta Italia.