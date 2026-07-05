Calcio tavolo, successo a Gorizia per il torneo Fisct Challenge 150

Si è svolto ieri, sabato 4 luglio, nella sede del DLF Gorizia, il torneo di calcio tavolo Fisct Challenge 150, appuntamento che ha richiamato in città atleti provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero.

Alla competizione hanno partecipato giocatori arrivati dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Trentino e dall’Olanda, confermando il respiro nazionale e internazionale dell’evento ospitato a Gorizia.

Una giornata di sfide al DLF Gorizia

Il torneo ha preso il via alle 9.30 e si è concluso nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, dopo una lunga giornata di partite e confronti ai tavoli da gioco. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro per gli appassionati della disciplina, che continua a mantenere viva una tradizione sportiva capace di unire tecnica, concentrazione e passione.

Silveri conquista il torneo, Bernardis finalista

A conquistare la vittoria finale è stato il romano Gabriele Silveri, protagonista di un percorso di alto livello fino all’ultimo atto della competizione. In finale ha superato l’udinese Marco Bernardis, che ha chiuso il torneo al secondo posto dopo una prestazione di rilievo.

Il risultato conferma la qualità degli atleti presenti e il buon livello tecnico della manifestazione, che ha portato a Gorizia giocatori esperti e appassionati provenienti da più territori.