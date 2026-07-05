Avevano rimosso le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento con una pinza, tentando poi di uscire dal negozio senza pagare. Per questo un uomo e una donna sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto.



L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa all’interno di un noto negozio di abbigliamento dell’hinterland udinese. Secondo quanto ricostruito, i due, un uomo friulano di 43 anni e una donna straniera di 29 anni, entrambi residenti in provincia di Udine, avrebbero rimosso i dispositivi antitaccheggio da alcuni capi utilizzando una pinza, per poi portarli fuori dall’esercizio commerciale.

Bloccati dalla vigilanza, poi l’arrivo dei Carabinieri

La coppia è stata fermata dalla vigilanza dello store, che ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati, dopo pochi minuti, i Carabinieri di Feletto Umberto, che hanno proceduto agli accertamenti.

Durante il controllo, i militari hanno trovato ancora addosso all’uomo la pinza che sarebbe stata utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio. I capi sottratti, per un valore complessivo di oltre 300 euro, sono stati recuperati e restituiti al titolare del negozio.

I due sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere in concorso. Per entrambi è stata inoltre avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune in cui è stato commesso il furto.