Nuovo centro estetico a Gorizia grazie ad un progetto europeo.

Nei giorni scorsi è stato inaugurato in via delle Monache 11, nel cuore del Borgo Castello di Gorizia, un nuovo centro estetico, alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna, dell’assessore Fabrizio Oreti e di numerosi cittadini e rappresentanti locali.

L’apertura dell’attività, di proprietà di Viktoriia Savenko, è stata resa possibile grazie ai fondi dell’Unione Europea, nell’ambito del bando “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture”, finalizzato alla valorizzazione del centro storico e al rilancio delle attività economiche del territorio.

Il centro estetico, frutto di un intervento di riqualificazione dei locali, offre servizi di estetica avanzata, con trattamenti innovativi e personalizzati, in un ambiente moderno e accogliente. “Questa inaugurazione rappresenta per me un traguardo significativo, frutto di un percorso impegnativo e di una grande opportunità offerta dai fondi europei”, ha dichiarato Viktoriia Savenko. “Ho scelto di investire nel cuore di Gorizia perché credo nel valore del centro storico e nella sua capacità di rinascere attraverso nuove attività che mettano al centro le persone”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione urbana di Borgo Castello, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprenditoria locale per sostenere lo sviluppo economico e culturale del centro storico.