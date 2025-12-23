Raffiche di vento fino a 120 km: scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

23 Dicembre 2025

di Paola Tissile

Nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo, la 27° del 2025 in Friuli Venezia Giulia: questa volta, a preoccupare, non è la pioggia (anche se domani saranno possibili piogge sparse deboli o moderate), ma il vento. L’Osmer prevede infatti per domani 24 dicembre raffiche fino a 120 chilometri orari a Trieste e bora, da moderata a sostenuta in pianura, forte sulla costa e sulle zone orientali. La giornata di giovedì 25 dicembre vedrà il vento continuare a soffiare con forza sulla costa, con raffiche attorno ai 100 km orari a Trieste. Da venerdì 26 dicembre è prevista un’attenuazione del vento.

La Sala Operativa ha quindi emanato una allerta gialla valida dalle ore 00:00 di mercoledì 24 dicembre fino alle 18:00 di giovedì 25 dicembre 2025, a causa dell’afflusso di forti correnti da est-nordest nei bassi strati atmosferici. La situazione è determinata dall’approfondimento di una depressione sul Mediterraneo e dalla contemporanea rimonta anticiclonica sull’Europa nordorientale.

