Raffiche di vento fino a 120 km: scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

Nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo, la 27° del 2025 in Friuli Venezia Giulia: questa volta, a preoccupare, non è la pioggia (anche se domani saranno possibili piogge sparse deboli o moderate), ma il vento. L’Osmer prevede infatti per domani 24 dicembre raffiche fino a 120 chilometri orari a Trieste e bora, da moderata a sostenuta in pianura, forte sulla costa e sulle zone orientali. La giornata di giovedì 25 dicembre vedrà il vento continuare a soffiare con forza sulla costa, con raffiche attorno ai 100 km orari a Trieste. Da venerdì 26 dicembre è prevista un’attenuazione del vento.

La Sala Operativa ha quindi emanato una allerta gialla valida dalle ore 00:00 di mercoledì 24 dicembre fino alle 18:00 di giovedì 25 dicembre 2025, a causa dell’afflusso di forti correnti da est-nordest nei bassi strati atmosferici. La situazione è determinata dall’approfondimento di una depressione sul Mediterraneo e dalla contemporanea rimonta anticiclonica sull’Europa nordorientale.