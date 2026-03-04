Il Friuli Venezia Giulia alle Paralimpiadi con Martina Vozza

Martina Vozza gareggerà nello sci alpino.

Il Friuli Venezia Giulia avrà una sola rappresentante ai prossimi Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina, in programma al via 6 marzo. Si tratta della 21enne Martina Vozza che, con la guida di Ylenia Sabidussi, gareggerà nello sci alpino tra gli atleti con disabilità visiva.

Tesserata con l’associazione SportxAll di Monfalcone, Vozza sarà impegnata sulle piste di Cortina dal 9 al 15 marzo, dove prenderà parte a tutte e cinque le discipline dello sci alpino paralimpico. Per la giovane atleta si tratta della seconda partecipazione ai Giochi, dopo l’esperienza vissuta quattro anni fa a Pechino.

Ad accompagnarla in gara ci sarà la guida Ylenia Sabidussi, figura essenziale per gli atleti con disabilità visiva. Il suo compito è quello di trasmettere in tempo reale indicazioni tecniche e tattiche, comunicando all’atleta la pendenza del tracciato, le traiettorie da seguire e le caratteristiche della neve durante la discesa. La presenza della guida permette all’atleta di affrontare il percorso in sicurezza e con la massima precisione, trasformando la gara in un perfetto lavoro di squadra.

L’orgoglio di Monfalcone.

“Siamo molto orgogliosi – ha osservato il sindaco Fasan –. Questo risultato è frutto, innanzitutto, dell’impegno dell’atleta, ma anche del grande lavoro svolto dalle numerose associazioni presenti sul nostro territorio. Sono il cuore pulsante del nostro tessuto sociale. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che ogni giorno si impegnano gratuitamente per la comunità: rappresentano una vera forza. Continueremo a garantire tutto il sostegno necessario alle nostre associazioni. A Martina rivolgo i miei più sinceri auguri per le gare.”

“Lo sport a Monfalcone sta crescendo – ha aggiunto l’Assessore allo Sport Fabio Banello –. Le nostre società e i nostri atleti stanno ricevendo numerosi riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale. Ne siamo f ieri, perché significa che stiamo lavorando con serietà e visione. Forza Martina!”

“È sicuramente un grande traguardo per il nostro territorio, per lo sport paralimpico e per la nostra Regione – ha sottolineato il presidente dell’associazione SportxAll, Andrea Olivetti – che rappresenteremo con la nostra atleta Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi in una sfida in cui la disabilità sarà al centro del concetto stesso di sport. Queste Paralimpiadi sono motivo di grande orgoglio, soprattutto perché si svolgono in casa, in Italia, e mostreranno a tutti la forza di questi grandi atleti, che ogni giorno si impegnano con l’obiettivo di qualificarsi alla competizione.”