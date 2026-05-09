Gorizia, apre un nuovo negozio solidale: lo shopping etico aiuta i gatti più fragili

Uno speciale spazio che unisce etica e solidarietà a Gorizia, in via IX Giugno 2: l’associazione Zampette Cormonesi inaugura ufficialmente la seconda sede del Mercatino solidale, già attivo da dicembre.

In vendita, vestiti e accessori di seconda mano: “La filosofia alla base di questo progetto è quella di usare il ricavato per finanziare l’acquisto di cibo e cure veterinarie per i nostri amici animali nella struttura”, spiega il presidente dell’associazione, Stefano Zanuttin. “Allo stesso modo, ridiamo vita a vestiti e accessori di seconda mano. Tutto il materiale in vendita ci viene donato attraverso offerte”.

L’associazione è attivamente impegnata per offrire supporto e cure ai gatti più fragili: anziani, con problemi neurologici o con disabilità, e far sì che abbiano una seconda possibilità.

La sede, seconda dopo quella già attiva a Cormons in piazza Libertà, è stata ristrutturata interamente dai volontari dell’associazione, che lavorano anche dietro al bancone, ed è aperta dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Per informazioni sull’associazione: 328 179 2456 | [email protected]