Nuovi controlli straordinari nella zona di Borgo Stazione a Udine, dove la Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale pubblico ritenuto punto di ritrovo abituale di persone pregiudicate e soggetti collegati ad attività illecite, in particolare legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.



L’intervento rientra nei servizi denominati “Alto Impatto”, intensificati nella giornata del 9 maggio nelle aree urbane considerate più sensibili, nei parchi cittadini, nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria e nei numerosi esercizi pubblici presenti nel quartiere.

I controlli in Borgo Stazione

Per l’occasione è stato predisposto un dispositivo straordinario di prevenzione e controllo del territorio, con l’impiego congiunto del personale della Questura di Udine, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’attività sono state controllate 196 persone, 49 veicoli e 7 esercizi pubblici. L’obiettivo era rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in una zona caratterizzata da un elevato passaggio di persone e da situazioni già più volte segnalate sotto il profilo della sicurezza urbana.

Il locale già attenzionato dalle forze dell’ordine

Particolare attenzione è stata rivolta a un noto locale della zona, già oggetto in passato di numerosi controlli da parte del personale di polizia. Secondo quanto emerso, l’esercizio pubblico era caratterizzato dalla presenza ricorrente di persone pregiudicate e di soggetti dediti ad attività illecite, anche connesse alle sostanze stupefacenti. Nel locale sarebbero stati inoltre individuati soggetti coinvolti in reati contro la persona e contro il patrimonio e, in molti casi, persone in stato di ubriachezza alcolica.



Una situazione che, per la Questura, poteva rappresentare un possibile rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto considerando l’elevata presenza di cittadini e viaggiatori in transito nella zona della stazione.

Licenza sospesa per dieci giorni

Le diverse segnalazioni relative al locale hanno portato il Questore di Udine ad applicare la misura prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. È stata quindi disposta la sospensione per dieci giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.



Il provvedimento è stato notificato al gestore in data 8 maggio 2026. La Questura sottolinea che la decisione non ha carattere repressivo, ma preventivo, ed è finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Quattro stranieri segnalati per droga

Durante i controlli sono stati inoltre segnalati quattro cittadini stranieri ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. L’attività ha portato al sequestro complessivo di 10,3 grammi di hashish, 1,6 grammi di eroina e 7 grammi di cocaina.



L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana disposte dal Questore di Udine, a conferma del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini, con particolare attenzione alle aree più sensibili della stazione e del centro storico.