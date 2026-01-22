Paziente allettato da trasportare: calato dal primo piano con l’autoscala

Intervento di soccorso nella prima serata di ieri, 21 gennaio 2026, in località Piuma a Gorizia, dove i Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono stati chiamati a supportare il personale sanitario per il trasporto di una persona allettata dal primo piano di un’abitazione.

La richiesta di aiuto è giunta dalla SORES, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, a causa delle difficoltà nel trasferire il paziente al piano stradale. L’immobile, infatti, era dotato di una scala interna in legno, giudicata non idonea al passaggio in sicurezza della barella.

Dal comando isontino sono stati immediatamente inviati sul posto una squadra di soccorso e un’autoscala. Dopo un sopralluogo, i Vigili del Fuoco hanno confermato l’impossibilità di utilizzare le scale interne e hanno optato per una manovra alternativa: il calo della barella tramite il cestello dell’autoscala.

L’operazione si è svolta in condizioni di massima sicurezza. La barella con il paziente è stata posizionata nel cestello e accompagnata da un soccorritore durante la discesa fino al piano stradale. Una volta a terra, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al trasferimento in ambulanza per il successivo trasporto.