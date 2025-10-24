Ricerche per un uomo scomparso a Gorizia.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Gorizia ha avviato le ricerche per ritrovare Claudio Cibini, 56 anni, scomparso da ieri, giovedì 23 ottobre. L’uomo, nato a Gorizia nel 1969, è stato visto per l’ultima volta nella mattinata di ieri e avrebbe inviato alcuni messaggi alla sua ex moglie nel primo pomeriggio, dopodiché il suo telefono cellulare è risultato spento.

Descrizione fisica e tatuaggi

Cibini è alto circa 175 cm, di corporatura robusta, con occhi marroni e capelli corti. Presenta un tatuaggio con la scritta “Isabel” su un avambraccio e un altro con il logo della Juventus sul polso. Negli ultimi giorni, alloggiava temporaneamente presso un amico a Gorizia.

Attivazione delle ricerche

Le operazioni di ricerca sono state attivate nell’ambito del Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e in coordinamento con la Prefettura di Gorizia. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato una persona corrispondente alla foto del signor Cibini a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112. L’Arma dei Carabinieri ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la disponibilità nel fornire ogni elemento utile alle attività di ricerca.