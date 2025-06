Onde Mediterranee, musica, memoria e diritti. Tra gli ospiti La Rappresentante di Lista

Il programma di Onde Mediterranee 2025.

Dal 25 luglio al 3 agosto Gradisca d’Isonzo (GO) ospita la 29ª edizione di Onde Mediterranee, festival che va ben oltre la musica, intrecciando arte, cultura e informazione per riflettere sui diritti umani e sulle sfide del nostro tempo. Un evento unico nel panorama italiano, dedicato dal 2016 a Giulio Regeni, giovane ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto, che ogni anno richiama a sé artisti, intellettuali e attivisti per un confronto vivo e partecipato.

Organizzato da Euritmica con il sostegno delle istituzioni locali e regionali, il festival propone un ricco programma di concerti, talk, performance e incontri di approfondimento. Alessandro Pagotto, sindaco di Gradisca d’Isonzo, sottolinea: “Onde Mediterranee è più di un cartellone artistico: è una chiamata collettiva alla responsabilità, un invito a mettere al centro i diritti umani e la libertà di espressione”. Anche l’assessore alla Cultura Marco Zanolla evidenzia il valore civico della manifestazione, premiata con la Medaglia d’Argento della Presidenza della Repubblica.

I concerti.

Il palcoscenico musicale dell’Arena del Castello vedrà protagonisti nomi di spicco e personalità fuori dal coro. Giovedì 31 luglio saliranno sul palco gli Offlaga Disco Pax, storica formazione tornata in tour per celebrare i vent’anni del loro album di culto Socialismo Tascabile, capace di unire elettronica e testi intensi in un linguaggio unico. “Riprendiamo il cammino insieme, ricordando e innovando”, dichiarano i membri del gruppo.

Venerdì 1° agosto, la serata si apre con Meg, icona dell’elettronica sperimentale italiana, che festeggia trent’anni di carriera, seguita dalla vibrante energia de La Rappresentante di Lista, duo noto per la sua musica pop sovversiva e passionale. Sabato 2 agosto sarà la volta del teatro musicale di Andrea Pennacchi e della sua Revenge Tanko Band, con un’irriverente riflessione sulla provincia e il cambiamento sociale, preceduti dalla giovane cantautrice Anna Castiglia, impegnata anche nel contrasto del gender gap nella musica.

A chiudere il ciclo musicale, domenica 3 agosto, Massimo Coppola, volto storico di MTV con il progetto new:brand:new, riporterà in scena un cult degli anni Zero, riletto alla luce del presente, con la partecipazione speciale di Roberta Sammarelli, storica bassista dei Verdena.

Incontri e approfondimenti.

Ma Onde Mediterranee non è solo musica. La rassegna Lettere Mediterranee propone incontri e dibattiti sul tema “Diritti locali e planetari” con ospiti di rilievo: dalla scrittrice e podcaster Chiara Tagliaferri, all’intellettuale Moni Ovadia, passando per storici, giornalisti e attivisti impegnati su fronti che spaziano dalla crisi di Gaza alla questione migratoria lungo la rotta balcanica, fino al delicato tema della salute mentale e dei diritti nelle carceri e nei centri di detenzione.

Marco Cavallo, simbolo della lotta per i diritti negati e ospite speciale del Festival, sarà inoltre protagonista di un progetto che lo vedrà a settembre partire proprio da Gradisca d’Isonzo per aprire i portoni dei CPR, una tappa significativa per la sua “rivoluzione dal basso”.

Il momento più sentito resta la giornata dedicata a Giulio Regeni, sabato 26 luglio, che vedrà la partecipazione dei genitori di Giulio, dell’avvocata Alessandra Ballerini e di importanti firme del giornalismo e della cultura italiana, come Beppe Giulietti e Matteo Macor. Un’occasione di memoria attiva e impegno civile.