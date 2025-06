Blues In Villa 2025: in Friuli sette serate di grande musica tra jazz e blues. Il programma

Il programma di Blues in Villa 2025.

L’estate musicale del Friuli Venezia Giulia si colora di nuove sonorità con la 27ª edizione del Blues&Jazz Festival firmato Blues In Villa APS. Dopo il successo di Jazzinsieme a Pordenone, la storica rassegna propone diversi appuntamenti fino al 7 agosto portando sul palco artisti di calibro internazionale e talenti emergenti, in una cornice che spazia dal suggestivo parco di Villa Varda a Brugnera fino alle piazze e ai centri di altri comuni della regione.

Il programma di giugno

Dopo il concerto inaugurale del 14 giugno al Canevon di Villa Varda con il Giulio Campagnolo 4et – Unity Legacy, un omaggio al capolavoro jazz “Unity” di Larry Young, il festival proseguirà con altre due serate a ingresso libero. Il 25 giugno il centro dei Magredi Livio Poldini a San Quirino ospiterà il Francesca Tandoi Trio, guidato da una pianista e vocalist dal tocco raffinato, apprezzata nella scena jazz internazionale per la sua energia e carisma.

A chiudere il mese sarà il concerto del 27 giugno in piazzetta Remigi a Porcia, con Emma Smith 4et, artista britannica dalla voce sofisticata e presenza magnetica, nota per le sue collaborazioni con grandi nomi del panorama musicale mondiale e per i suoi live coinvolgenti.

Luglio e agosto: la musica si espande oltre i confini

Nel mese di luglio il festival si sposterà anche fuori dal Pordenonese, raggiungendo la piazza del Comune di Forni di Sopra il 12 luglio con Ciumba Electric Gumbo & The Shiny Brass, un progetto dal suono intenso che rielabora le radici del blues tradizionale con energia e passione. Il 25 luglio a Vajont sarà la volta di Rowland’s Good News, un organ trio che fonde soul, funk e blues in un racconto musicale dinamico, capace di sorprendere ad ogni esibizione.

Il 29 luglio, il Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons ospiterà Lou Marini & Enzo Zirilli Italian Groovers, supergruppo internazionale nato da un incontro memorabile al Ronnie Scott di Londra e formato da musicisti di grande esperienza. Infine, il 7 agosto a Vajont salirà sul palco il duo Giudi e Quani, che con un mix di rock-blues, punk e soul propone un sound diretto ed essenziale, capace di lasciare il segno anche dopo il concerto.

I partner della manifestazione

Blues In Villa | Blues & Jazz Festival è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo e dai Comuni di Brugnera, Cordenons, Porcia, San Quirino e Vajont con la partecipazione di Oesse, Ricci Group, Salvadori Arte, Banca 360 FVG e Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile.