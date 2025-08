Champions League, Europa League e Supercoppa europea sono arrivate oggi a Grado, nel Centro visite temporaneo della Fondazione Aquileia di viale Dante, all’entrata principale della Git, Dopo Gorizia e Trieste e prima di Lignano e Udine, la Trophy Experience, offre a residenti e turisti un’occasione unica per vedere da vicino le tre coppe più importanti del calcio europeo.

“La Regione è onorata di ospitare queste iniziative che coniugano promozione turistica di tutta la bellezza del nostro territorio con i valori dello sport – ha commentato l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari – . Il Friuli Venezia Giulia è molto legato al mondo dello sport, e del calcio in particolare, per aver dato i natali a numerosi allenatori della Nazionale e tanti atleti”.

“Organizzare la supercoppa in uno degli stadi più innovativi d’Europa, e sicuramente il più innovativo in Italia, è un motivo di grande soddisfazione per la regione. Quindi grazie a chi ha voluto che il Friuli Venezia Giulia oltre ad una capitale europea della cultura potesse avere anche una capitale europea dello sport”, ha aggiunto Callari.

In attesa della sfida finale del 13 agosto, una lunga fila di turisti ha atteso che le coppe giungessero a destinazione per l’inaugurazione, alla quale sono intervenuti tre testimonial dello sport, la ciclista Asia Zontone e i due bobbisti Mattia Variola e Giada Andreutti, il presidente della Git Roberto Marin e quello della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo, il vicepresidente del Coni Fvg Antonio De Benedittis e il consigliere del Consorzio Grado Turismo Agostino Marcon.

I prossimi appuntamenti a Lignano e Udine.

La Trophy Experience poi si trasferiraànel truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” a Lignano Sabbiadoro in viale Gorizia 26 nella giornata del 9 agosto e a Lignano Pineta, in piazza Marcello d’Olivo, il 10 agosto (entrambi i giorni con orario di visita dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22) per giungere infine a Udine il 12 e 13 agosto all’Uefa Fan Festival in piazza Libertà.