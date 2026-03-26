Ripartono a Pasqua le visite guidate alla scoperta di Grado, promosse da PromoTurismoFVG, che da aprile a settembre accompagneranno visitatori e residenti tra calli, campielli e luoghi simbolo del centro storico dell’isola. I primi appuntamenti sono in programma a Pasqua e Pasquetta (domenica 5 e lunedì 6 aprile) alle ore 15.00, con partenza dall’Infopoint di Grado.

Il percorso si snoda tra le vie più caratteristiche della città, attraversando piazze, scorci e luoghi simbolo come la Basilica di Sant’Eufemia e il Battistero, per raccontare la storia dell’isola tra mare e laguna. Durante la visita emergono le vicende dei patriarchi, la vita dei pescatori e la tradizione culturale gradese, evocata anche dalle parole del poeta Biagio Marin.



Il racconto guida i partecipanti anche nella stagione della Belle Époque asburgica, quando Grado divenne una rinomata località di villeggiatura e ospitò artisti come Joseph Maria Auchentaller e la musa di Klimt, Adele Bloch-Bauer; grazie al suo clima e alle proprietà della laguna, particolarmente apprezzate dall’Imperatore, l’isola divenne quindi meta dell’élite dell’Impero austro-ungarico e Francesco Giuseppe la definì “la perla dell’Adriatico”.

L’itinerario si conclude al Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell’Alto Adriatico, che custodisce importanti testimonianze legate alla storia del mare e dei traffici nell’Adriatico.

L’alternativa alle visite guidate, per chi preferisce scoprire l’isola in autonomia, è il servizio di audioguide gratuite disponibili sul sito del Consorzio Grado Turismo che permette di esplorare 20 punti di interesse dell’Isola del Sole, suddivisi in tre itinerari tematici – storico culturale, mare e benessere, sport, natura ed enogastronomia – accompagnando il visitatore tra i luoghi più significativi di Grado con racconti, curiosità e approfondimenti accessibili direttamente dal proprio smartphone.

Il calendario delle visite guidate:

Aprile: domenica 5 e lunedì 6 aprile ore 15:00

domenica 5 e lunedì 6 aprile ore 15:00 Maggio: tutti i sabati alle ore 15:00 e lunedì 25 maggio sempre alle ore 15:00

tutti i sabati alle ore 15:00 e lunedì 25 maggio sempre alle ore 15:00 Giugno, luglio e agosto: i mercoledì alle ore 10:30 e il sabato ore 18:00

i mercoledì alle ore 10:30 e il sabato ore 18:00 Settembre: mercoledì 2 e mercoledì 9 settembre alle ore 10:30

L’esperienza è gratuita per i possessori della FVGcard ed è disponibile anche in formato buono regalo con validità 12 mesi. Le visite possono essere prenotate online sul sito PromoTurismoFVG oppure direttamente all’Infopoint di Grado in piazza XXVI maggio 16, angolo Campo Porta Nuova 26 (tel +39 0431 877111; cell +39 335 7705665).