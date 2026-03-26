Cda Volley Talmassons promossa in A1, la squadra premiata in Regione

Sopo aver conquistato la promozione in Serie A1 della Lega Volley femminile, la Cda Volley Talmassons ha ricevuto il tributo delle istituzioni del Friuli Venezia Giulia. La squadra friulana è stata accolta nel Salone di rappresentanza del palazzo della Regione a Trieste, dove il governatore Massimiliano Fedriga e il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin hanno celebrato il traguardo raggiunto.



Nel corso della cerimonia, dopo i complimenti rivolti alle atlete e allo staff, è stato consegnato il Sigillo del Consiglio regionale all’allenatore Fabio Parazzoli, riconoscimento simbolico per una stagione culminata con il ritorno nella massima serie del volley femminile italiano.



Alla premiazione hanno preso parte anche il presidente del Coni Fvg Andrea Marcon e quello della Fipav Alessandro Michelli, che hanno voluto omaggiare la squadra, oggi unica realtà regionale a competere nel campionato di vertice della Lega Volley femminile.

Un punto di riferimento per il territorio

“Il Volley Talmassons – ha dichiarato Bordin – non è più una sorpresa, ma una realtà che negli anni ha saputo appassionare prima Talmassons, poi Latisana e Lignano, fino a coinvolgere l’intero Friuli Venezia Giulia. Oggi il volley femminile regionale trova in questa società un punto di riferimento, non solo per i risultati sportivi, ma anche per la serietà e l’affidabilità. Due promozioni in tre anni testimoniano una solidità che non è soltanto economica, ma soprattutto fatta di idee, organizzazione e gestione. Qui la squadra si costruisce come una famiglia: si percepiscono la voglia di stare insieme, di lottare e di raggiungere traguardi importanti. Per questo va un grande ringraziamento al Cda Volley Talmassons che, con questi risultati, rende orgogliosa l’intera regione”.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa promozione – ha quindi sottolineato il governatore Fedriga – perché ripartire alla grande dopo una retrocessione vuol dire avere la capacità di rialzarsi sul campo ma – ha aggiunto – anche poter contare su una società in grado di costruire un percorso che guarda non solo a domani ma anche a un futuro più lontano“.

Trent’anni di crescita fino alla massima serie

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Talmassons, Fabrizio Pitton, che ha ricordato come in trent’anni il club abbia compiuto un percorso di crescita significativo, da un campetto fino al raggiungimento della massima serie, e il direttore generale della Cda Volley, Fabrizio Cattelan, che, parlando dell’obiettivo fissato a inizio stagione, ha sottolineato come “la nostra società è cresciuta anche attraverso gli errori. Abbiamo imparato a migliorarci partendo da ciò che mancava, aggiungendo ogni volta un tassello. La prima promozione in serie A1 arrivò tramite i playoff, quando non eravamo ancora pronti: l’esperienza della successiva stagione in A2 è stata determinante per capire cosa servisse davvero. Tornare a vincere non è stato semplice, ma gli obiettivi si raggiungono solo attraverso il lavoro”.