Tra tradizione, cultura e natura: cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Grado

Grado si prepara alle festività pasquali con un’offerta che spazia tra tradizione, cultura, natura ed enogastronomia. Dalle celebrazioni religiose alle attività all’aria aperta, fino alle proposte dedicate al gusto e al benessere, l’isola propone diverse opportunità per trascorrere Pasqua e Pasquetta.

Spiritualità e tradizione: i riti nella Basilica di Sant’Eufemia

Le celebrazioni durante il periodo pasquale rappresentano uno dei momenti centrali della vita della comunità gradese. Nella Basilica Patriarcale di Sant’Eufemia, cuore storico della città, si svolgono i solenni riti della Pasqua di Risurrezione, tra cui la Veglia Pasquale e la Messa del giorno. Il programma delle celebrazioni si estende dalla Domenica delle Palme fino al Lunedì dell’Angelo.

Enogastronomia: sapori di mare e proposte diffuse sul territorio

Durante il periodo pasquale, molte strutture aperte propongono menù speciali ispirati alla tradizione, con piatti di mare e prodotti del territorio (prenotazione consigliata).



Dal 3 al 6 aprile il Parco delle Rose ospita il Rolling Truck Street Food Festival: per quattro giorni, alcuni tra i migliori street chef italiani e internazionali porteranno le loro proposte sull’Isola del Sole, dando vita a un vero e proprio viaggio tra sapori, profumi e tradizioni diverse, a pochi passi dal mare. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà la musica, con una selezione che accompagnerà l’evento durante tutte le giornate.



Tra le proposte più informali, il Bar Numero Uno propone cestini da picnic da gustare in spiaggia, con una selezione di specialità pensate per un pranzo all’aria aperta. Nel pomeriggio l’esperienza è accompagnata dalla musica di Enrico Pellizzari, che contribuirà a creare un’atmosfera rilassata e conviviale. Informazioni e prenotazioni al numero di telefono +39 338 6301492.



Il Lunedì di Pasquetta, a Fossalon di Grado, torna lo Zippo Show, una giornata all’insegna della convivialità. L’evento propone un’offerta gastronomica informale con grigliate, birra e drink, accompagnata da musica dal vivo e momenti di animazione all’interno di un ampio tendone coperto, permettendo la partecipazione anche in caso di maltempo. È consigliata la prenotazione, ma l’accesso all’evento resta libero anche senza prenotazione.



Informazioni e prenotazioni solo tramite SMS o WhatsApp al numero +39 391 3556327 oppure con una e-mail a prolocogrado@gmail.com

Cultura: musei, visite guidate e itinerari digitali

Sul Lungomare Nazario Sauro il Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell’Alto Adriatico sarà aperto venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 18.00, con apertura straordinaria anche a Pasquetta. Inaugurato di recente, il museo custodisce un patrimonio di straordinario valore riemerso dalle profondità del mare: un’antica nave mercantile romana, oggi nota come Iulia Felix.



Rinvenuta nel 1986 a poche miglia dalla costa e recuperata tra il 1987 e il 1999, trasportava un ricco carico di circa 600 anfore. Tra le varie sezioni sono esposti anche i ritrovamenti archeologici provenienti dai fondali marini e dal territorio lagunare al largo di Grado, insieme ad alcuni reperti provenienti dalla collezione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.



Ripartono a Pasqua le visite guidate alla scoperta di Grado, promosse da PromoTurismoFVG, che da aprile a settembre accompagneranno visitatori e residenti tra calli, campielli e luoghi simbolo del centro storico dell’isola. I primi appuntamenti sono in programma a Pasqua e Pasquetta (domenica 5 e lunedì 6 aprile) alle ore 15.00, con partenza dall’Infopoint di Grado in piazza XXVI Maggio 16, angolo Campo Porta Nuova 26. Le visite possono essere prenotate online sul sito PromoTurismoFVG oppure direttamente in Infopoint.



Per chi preferisce scoprire l’isola in autonomia c’è il servizio di audioguide gratuite disponibili sul sito delConsorzio Grado Turismo che permette di esplorare 20 punti di interesse dell’Isola del Sole, suddivisi in tre itinerari tematici – storico culturale; mare e benessere; sport, natura ed enogastronomia – accompagnando il visitatore tra i luoghi più significativi di Grado con racconti, curiosità e approfondimenti accessibili direttamente dal proprio smartphone.

Benessere: la sauna experience e il rituale dell’Aufguss

Le Terme Marine di Grado propongono, in occasione di Pasqua e Pasquetta, un pomeriggio dedicato al benessere tra rituali sauna, profumi naturali e momenti di relax. L’iniziativa si sviluppa attorno alla Sauna Experience, un percorso sensoriale che unisce calore, aromi e gestualità. Protagonista è il rituale dell’Aufguss, durante il quale il Maestro di sauna diffonde oli essenziali attraverso il vapore, creando un’esperienza che favorisce il rilassamento e contribuisce al benessere generale. Informazioni e prenotazioni al numero +39 0431 899309 oppure inviando una mail a prenotazioniterme@gradoit.it

Outdoor: laguna, riserve naturali e sport all’aria aperta

La primavera è il momento ideale per vivere Grado all’aria aperta, tra paesaggi lagunari e itinerari naturalistici.



Le escursioni in laguna, a bordo di motonavi o taxi boat, permettono di scoprire canali, barene e i tradizionali casoni dei pescatori.



Per chi ama la natura, la Riserva Naturale Regionale Valle Cavanata offre percorsi immersi nella laguna ideali per il birdwatching: qui è possibile osservare numerose specie di uccelli acquatici, passeggiando tra sentieri immersi nel silenzio della laguna.



A disposizione dei visitatori un laboratorio, una sala lettura e due osservatori coperti attrezzati per il birdwatching, un’area di sosta e un servizio di noleggio bici completano l’offerta per chi desidera percorrere le suggestive piste ciclabili che collegano la riserva alla foce del fiume Isonzo o, in direzione opposta, a Grado e Aquileia.



La Riserva Naturale Foce dell’Isonzo – Isola della Cona propone esperienze a contatto diretto con la natura, tra fauna locale e cavalli Camargue allo stato semi-brado, con itinerari adatti a diversi livelli. Il “Sentiero ad Anello” è un itinerario circolare di circa 2 km con con una decina di punti di osservazione (tempo medio di percorrenza circa 1 ora). Il Sentiero del Mondo Unito si sviluppa invece per circa 10 km fino alla foce dell’Isonzo (Punta Spigolo) tra ambienti naturali diversi (tempo medio di percorrenza circa 3 ore andata e ritorno).



Scoprire Grado in bicicletta è uno dei modi più piacevoli per vivere l’isola e il suo territorio. La rete di piste ciclabili urbane si collega direttamente alla Ciclovia Alpe Adria e alla FVG2, inserita nel tracciato dell’Adria Bike, offrendo percorsi adatti sia a ciclisti esperti sia a chi desidera muoversi con ritmi più lenti. Dai tracciati costieri a quelli che attraversano la campagna, gli itinerari permettono di raggiungere facilmente le riserve naturali, la frazione agricola di Fossalon e il suggestivo Golf Club, alternando scorci lagunari, vigneti e paesaggi aperti. Tra le proposte più accessibili, ideale anche per una giornata di Pasqua, c’è l’Anello di Grado (R042): un itinerario di circa 11 chilometri, adatto anche alle famiglie. Il percorso parte dal Porto Mandracchio, il porto storico della città, attraversa il centro tra calli e campielli, toccando luoghi simbolo come la Basilica di Sant’Eufemia, per poi proseguire lungo la costa tra spiaggia e laguna, offrendo un’esperienza completa e facilmente fruibile del territorio.



Infine, per chi ama lo sport all’aria aperta, il Golf Club Grado, immerso tra laguna e mare, rappresenta uno dei campi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia. Il percorso championship a 18 buche si sviluppa in un ambiente naturale di grande fascino, tra canneti e fauna lagunare, offrendo un’esperienza di gioco tecnica e coinvolgente. Grazie al clima mite e alle caratteristiche del terreno, il campo è praticabile tutto l’anno, con scenari che uniscono sport, natura e paesaggio.