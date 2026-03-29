Controlli sul cavalcavia dell’A28: chiusure allo svincolo di Pordenone interporto

Nuovi interventi di verifica sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia. La società Autostrade Alto Adriatico ha annunciato una serie di attività ispettive al cavalcavia dello svincolo di Pordenone Zona Commerciale Interporto lungo l’autostrada Autostrada A28.



L’intervento rientra nel programma di controllo e monitoraggio delle infrastrutture sovrappassanti, con l’obiettivo di garantire la piena sicurezza dei manufatti che attraversano l’asse autostradale. Si tratta di verifiche tecniche periodiche che interessano ponti e cavalcavia, fondamentali per prevenire criticità e assicurare standard elevati di affidabilità.

Chiusura della rampa in uscita

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, sarà necessaria la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Pordenone Zona Commerciale per i veicoli in arrivo da Conegliano e diretti verso la rotatoria tra la Circonvallazione Sud e via del Bosco. La limitazione sarà in vigore dalle 7.00 alle 19.00 nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 marzo, mercoledì 1 e giovedì 2 aprile.

Percorsi alternativi consigliati

Durante le fasce orarie interessate, il traffico dovrà seguire percorsi alternativi. In particolare, gli automobilisti potranno proseguire fino allo svincolo di Pordenone Sud per poi raggiungere la zona commerciale attraverso la viabilità ordinaria, oppure uscire a Cimpello, rientrare sulla A28 in direzione Conegliano e quindi raggiungere la destinazione desiderata.