Latisana Job Day: 120 opportunità di lavoro in 10 aziende del territorio

Una giornata dedicata all’incontro diretto tra aziende e persone in cerca di occupazione. Mercoledì 15 aprile 2026 all’ex Stazione Ippica di via Beorchia 22 arriva il Latisana Job Day con una giornata strutturata per favorire l’inserimento lavorativo e avvicinare i giovani al mondo delle imprese.
A presentare l’iniziativa è stata l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che ha sottolineato il valore concreto dell’evento: “Rappresenta concreta per mettere in contatto diretto imprese e persone in cerca di lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo occupazionale”.
Promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune di Latisana, il Job Day è organizzato in collaborazione con Manpower SpA e con l’Istituto di Istruzione Statale Superiore “Enrico Mattei”. Il Latisana Job Day nasce con l’obiettivo di facilitare il contatto diretto tra aziende alla ricerca di personale e candidati interessati a nuove opportunità professionali. Durante la giornata le imprese partecipanti saranno presenti con stand dedicati per incontrare i candidati e svolgere colloqui di lavoro.
Due momenti: studenti al mattino, candidati al pomeriggio
La giornata sarà suddivisa in due fasi distinte. La mattina sarà dedicata alla Recruiting Student Edition, riservata agli studenti maggiorenni accreditati tramite il proprio istituto scolastico. I partecipanti potranno sostenere brevi colloqui conoscitivi della durata di circa cinque minuti, pensati come una vera e propria palestra per imparare a presentarsi in modo efficace e valorizzare competenze e attitudini.
Nel pomeriggio spazio invece alla Recruiting Career Edition, rivolta a chi è in cerca di lavoro. I candidati dovranno inviare il proprio curriculum entro il 7 aprile 2026 attraverso la piattaforma online dedicata. Dopo una fase di preselezione, i profili ritenuti idonei riceveranno tra l’8 e il 14 aprile la convocazione con l’orario del colloquio previsto per il giorno dell’evento.
“L’iniziativa – ha detto Rosolen – si conferma come un momento di particolare rilievo per il territorio, offrendo un’occasione concreta per favorire l’occupazione, sostenere le imprese nella ricerca di personale e avvicinare i giovani al mondo del lavoro”.
Le aziende aderenti e le opportunità di lavoro
Saranno circa 120 le opportunità professionali disponibili, distribuite tra diversi ambiti: dal turismo alla ristorazione, fino ai settori tecnici e industriali, senza dimenticare ruoli amministrativi e gestionali.
- Agrituristica Lignano Srl Gruppo Andretta (Lignano Sabbiadoro, UD) si occupa della gestione di complessi turistici e relative attrezzature, della costruzione e la gestione di strutture balneari ed altre infrastrutture attinenti alle attività turistiche. La società è impegnata nell’esercizio di attività commerciali mediante gestione di negozi all’ingrosso o al dettaglio, gestisce pubblici esercizi (paninoteche, osterie, bar, ristoranti, caffè, gelaterie, alberghi, affittacamere, agriturismi). È impegnata anche in attività di “turismo sociale”. CERCA: addetto/a reception, aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, assistente bagnanti, banconiere, cameriere/a, impiegato/a ufficio spiaggia, lavapiatti, snackista;
- Aspiag Service – Despar (sedi varie Bassa friulana), concessionaria dei marchi Despar, Europar e Interspar in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. CERCA addetti alle vendite specialisti: addetto/a al reparto scatolame, addetto/a alle casse, specialista – addetto/a al reparto macelleria, specialista – addetto/a al reparto gastronomia, addetto/a al reparto salumi e formaggi, addetto scatolame e gastronomia – pt weekend;
- Aussafer Due Srl (San Giorgio di Nogaro, UD) è un’azienda leader nel servizio di taglio laser di precisione delle lamiere, punto di riferimento nel mercato nazionale e internazionale. CERCA: operatori addetti laser e punzonatrici;
- Birrificio San Giorgio Srl (San Giorgio di Nogaro, UD) è oggi parte del gruppo danese Royal Unibrew che ha creduto nella capacità produttiva di questo sito, avviando investimenti per rilanciare il plant che era stato precedentemente di proprietà di Birra Moretti Spa e poi di Birra Castello Spa. CERCA: operai;
- Lavagnoli Marmi Srl (Ronchis, UD) è un’azienda artigianale che opera nella segagione e lavorazione di pietre naturali e marmo, realizzando lavorazioni e progetti per ambito residenziale, alberghiero, corporate e navale. CERCA: addetti al taglio, un addetto al marketing e segreteria e un tuttofare che si occupi di lettura disegno tecnico, utilizzo di attrezzatura da lavoro base;
- McDonald’s – Nini Srl licenziataria (Latisana, UD) è una catena internazionale di ristorazione veloce (fast food), specializzata nella preparazione e vendita di hamburger, patatine fritte, panini, insalate, bibite, caffè e dessert. CERCA: operatori addetti al fast food;
- Metinvest Trametal SpA (San Giorgio di Nogaro, UD) appartiene a un gruppo internazionale minerario e metallurgico, tra i primi 45 produttori al mondo di acciaio. CERCA: manutentori elettrici turnisti, manutentori meccanici turnista, gruisti / carropontisti – carico merci su camion, mulettisti/carrellisti/trattoristi, addetti macchina taglio al plasma, addetti ai trattamenti termici e al condizionamento sulle macchine di finitura lamiere, maintenance engineer specialist, meccanico dedicato alle finiture;
- Oleificio San Giorgio SpA (San Giorgio di Nogaro, UD) è un’azienda leader nel settore della lavorazione e trasformazione di semi oleosi e cereali per la produzione di olii grezzi e raffinati, farine di estrazione e derivati per i settori alimentare, zootecnico ed energetico. CERCA: addetti alla conduzione di impianto industriale alimentare a ciclo continuo, manutentore elettrico, tecnico laboratorio;
- Şişecam Flat Glass Italy Srl (San Giorgio di Nogaro, UD) è uno dei maggiori attori mondiali nei diversi settori del vetro e dei prodotti chimici (vetro piano, articoli, contenitori e fibra di vetro, produzione di soda e di sostanze chimiche a base di cromo). Şişecam gestisce attualmente diversi impianti di produzione situati in Europa, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia. CERCA: operatori di produzione, manutentori elettromeccanici, magazzinieri, impiegata/o amministrativa/o;
- Taghleef Industries SpA (San Giorgio di Nogaro, UD) è uno dei maggiori produttori mondiali di film per imballaggi flessibili, etichette, applicazioni tecniche e arti grafiche, soluzioni PP, biobased e contenuto riciclato. CERCA: product manager, process engineer, customer service representative, operatori di produzione, tecnico di automazione, manutentori elettrici.