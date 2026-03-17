Latisana Job Day: 120 opportunità di lavoro in 10 aziende del territorio

Una giornata dedicata all’incontro diretto tra aziende e persone in cerca di occupazione. Mercoledì 15 aprile 2026 all’ex Stazione Ippica di via Beorchia 22 arriva il Latisana Job Day con una giornata strutturata per favorire l’inserimento lavorativo e avvicinare i giovani al mondo delle imprese.



A presentare l’iniziativa è stata l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che ha sottolineato il valore concreto dell’evento: “Rappresenta concreta per mettere in contatto diretto imprese e persone in cerca di lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo occupazionale”.



Promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune di Latisana, il Job Day è organizzato in collaborazione con Manpower SpA e con l’Istituto di Istruzione Statale Superiore “Enrico Mattei”. Il Latisana Job Day nasce con l’obiettivo di facilitare il contatto diretto tra aziende alla ricerca di personale e candidati interessati a nuove opportunità professionali. Durante la giornata le imprese partecipanti saranno presenti con stand dedicati per incontrare i candidati e svolgere colloqui di lavoro.

Due momenti: studenti al mattino, candidati al pomeriggio

La giornata sarà suddivisa in due fasi distinte. La mattina sarà dedicata alla Recruiting Student Edition, riservata agli studenti maggiorenni accreditati tramite il proprio istituto scolastico. I partecipanti potranno sostenere brevi colloqui conoscitivi della durata di circa cinque minuti, pensati come una vera e propria palestra per imparare a presentarsi in modo efficace e valorizzare competenze e attitudini.



Nel pomeriggio spazio invece alla Recruiting Career Edition, rivolta a chi è in cerca di lavoro. I candidati dovranno inviare il proprio curriculum entro il 7 aprile 2026 attraverso la piattaforma online dedicata. Dopo una fase di preselezione, i profili ritenuti idonei riceveranno tra l’8 e il 14 aprile la convocazione con l’orario del colloquio previsto per il giorno dell’evento.



“L’iniziativa – ha detto Rosolen – si conferma come un momento di particolare rilievo per il territorio, offrendo un’occasione concreta per favorire l’occupazione, sostenere le imprese nella ricerca di personale e avvicinare i giovani al mondo del lavoro”.

Le aziende aderenti e le opportunità di lavoro

Saranno circa 120 le opportunità professionali disponibili, distribuite tra diversi ambiti: dal turismo alla ristorazione, fino ai settori tecnici e industriali, senza dimenticare ruoli amministrativi e gestionali.