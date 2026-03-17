Incendio in un condominio a Udine, fiamme dal quadro elettrico

Sul posto i vigili del fuoco: fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.

Incendio nel primo pomegiggio di oggi a Udine in viale del Ledra, dove le fiamme si sono sviluppate all’interno di un condominio che ospita uffici ai piani superiori e un ristorante al piano terra

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un quadro elettrico, generando in breve tempo una densa colonna di fumo che ha invaso parte dell’edificio. L’allarme è scattato immediatamente, con l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto rapidamente il posto per mettere in sicurezza l’area e domare l’incendio.

Il fumo ha creato momenti di apprensione tra le persone presenti nella struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo e a ventilare gli ambienti per liberare i locali dal fumo, mentre sono in corso le verifiche per accertare con precisione le cause dell’incendio.