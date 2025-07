Albero cade sul tetto dello stabile, l’intervento dei vigili del fuoco

È rientrata la “micro emergenza” maltempo per I Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Una decina complessivamente gli interventi, riconducibili al maltempo, eseguiti dalle ore 12 alle ore 17 dal personale dei comandi Vigili del fuoco di Udine e Pordenone. Al momento sono in corso 2 interventi, uno per alberi pericolanti nel territorio del comando di Udine, e uno per un’antenna pericolante in quello di Pordenone.

Si segnala il lungo e complesso intervento, che ha richiesto l’utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per la rimozione di un grosso albero, di circa 30 metri, caduto sul tetto di uno stabile, momentaneamente disabitato ma utilizzato come deposito, in località Dietroparte a Polcenigo.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra e l’autoscala hanno operato su corda agganciata sulla sommità delle volate dell’autoscala per rimuovere il tronco e i rami caduti sul tetto; successivamente hanno eliminato le parti pericolanti del tetto dello stabile. L’intervento si è protratto per circa 3 ore e 30 minuti.