Incidente a Magnano in Riviera, muore un motociclista

L’incidente a Magnano in Riviera.

Incidente mortale pomeriggio di oggi lungo la Statale 13, all’altezza di Magnano in Riviera. Un motociclista ha perso la vita dopo un violento scontro con un’auto nei pressi dell’incrocio con l’uscita dal paese.



La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.



L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, finito a terra dopo la collisione.Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari con l’ambulanza, insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.



Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto e stabilire eventuali responsabilità. L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti alla circolazione lungo la Statale, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona.