Gli eventi di maggio a Lignano.

In cinque settimane Lignano Sabbiadoro ospita eventi di caratura nazionale: dalla Biker Fest International, che celebra 40 anni, ai Giochi Estivi Special Olympics Italia, dal 73° Raduno Nazionale dei Bersaglieri — dedicato quest’anno al 50° anniversario del terremoto del Friuli — fino alla data zero negli stadi di Tiziano Ferro. Un programma che conferma Lignano come località capace di unire mare, eventi e qualità delle esperienze.

La Golden Retriever Family apre il calendario

Si comincia il 9 maggio con la Golden Retriever Family, primo appuntamento nazionale che riunisce appassionati e famiglie per una giornata di condivisione. Nel pomeriggio la “Sfilata Dorata” attraverserà il cuore della località: la passeggiata partirà da Punta Faro raggiungerà il Lungomare Marin, viale Italia, via Udine e si concluderà al Parco San Giovanni Bosco. L’evento si inserisce nel posizionamento pet-friendly della destinazione, con stabilimenti attrezzati e un’area di accesso libera lungo tutto il litorale di Sabbiadoro e Riviera e l’area Pineta for Dogs a Lignano Pineta.

Vela protagonista con la regata X2 NARC

Il giorno dopo, 10 maggio, nello specchio d’acqua dell’Alto Adriatico, il vento segnerà il ritmo della regata X2 NARC sul percorso Lignano–Duino. Una prova d’altura per classi libere e a rating, riservata a equipaggi di due persone.

Il Biker Fest International celebra 40 anni

Dal 14 al 17 maggio torna il Biker Fest International al suo 40° anniversario: considerato il più grande motoraduno d’Europa per numero di partecipanti, richiama ogni anno a Lignano centinaia di migliaia di appassionati — 265.000 solo nell’edizione 2025. Il cuore della manifestazione è il Custom Bike Show, tra i più longevi e prestigiosi del continente per moto speciali e custom. Accanto al Custom Bike Show, 350 espositori internazionali distribuiti su 250.000 mq di spazi, demo ride su strada e aree dedicate alla mobilità elettrica, spettacoli e concerti.

A Lignano i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics

Dal 19 al 24 maggio Lignano ospita i Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia, organizzati con il Comune e il Centro Sportivo Educativo Nazionale. Sono attese circa 10.000 presenze: oltre 3.500 atleti, 1.000 volontari, 1.400 familiari, 650 tecnici e 600 accompagnatori. Ventuno le discipline in programma — tra cui atletica, basket, calcio e nuoto — con particolare attenzione allo Sport Unificato, che vede gareggiare insieme atleti con e senza disabilità intellettive. Alcune competizioni si svolgeranno anche nella vicina Bibione, Portogruaro e Cordovado. La cerimonia di apertura è fissata per il 20 maggio allo Stadio G. Teghil, con l’arrivo della Fiamma della Speranza e l’accensione del tripode.

Il Raduno Nazionale dei Bersaglieri nel ricordo del terremoto

A fine mese Lignano diventa per cinque giorni il cuore del 73° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, dal 27 al 31 maggio. L’edizione 2026 è dedicata al 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976, richiamando il ruolo del Corpo nei soccorsi alle popolazioni colpite — tra i primi reparti a intervenire già nelle ore successive al sisma. Un legame diretto con il territorio: Lignano accolse all’epoca nelle proprie strutture numerose famiglie sfollate. Fanfare, sfilate e cerimonie solenni animeranno la località per tutta la durata dell’evento.

Tiziano Ferro apre da Lignano il tour negli stadi

Il 30 maggio Tiziano Ferro apre da Lignano il suo tour negli stadi, confermando il ruolo della località nel panorama musicale nazionale. Il 2026 segna infatti dieci anni di grandi concerti, a partire dal live di Vasco Rossi del 18 giugno 2016: da allora artisti come Ultimo, i Negramaro, Marco Mengoni, Cesare Cremonini e il Jova Beach Party hanno scelto Lignano per lanciare i propri tour.

Attesa anche per il weekend di Pentecoste

Mentre la stagione entra nel vivo, cresce anche l’attesa per le Pentecoste, nel fine settimana del 24 maggio: un appuntamento che Amministrazione comunale, operatori e forze dell’ordine stanno preparando con attenzione, con l’obiettivo di coniugare accoglienza e rispetto della località, garantendo una gestione ordinata e consapevole.