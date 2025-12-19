Babbo Natale in bicicletta: l’iniziativa a Martignacco.

A Martignacco, Babbo Natale è stato avvistato in bicicletta: era impegnato in una missione speciale, portare doni agli anziani del paese. L’iniziativa rientra nel progetto “In bici contro la solitudine”, dedicato a promuovere l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la mobilità sostenibile.

Così, per il terzo anno consecutivo, ha pedalato per le strade del paese e delle sue frazioni a bordo delle special bike dell’Associazione Io Ci Vado, regalando sorrisi a domicilio agli anziani. I volontari hanno consegnato casa per casa biscotti, addobbi, oggetti natalizi e biglietti di auguri scritti dai bambini dei Pueri Cantores. I biscotti sono stati preparati dal Circolo femminile Cjaminin, mentre gli oggetti e gli addobbi sono opera dei Madracs, mostrando la collaborazione tra le associazioni locali e la comunità.

All’iniziativa hanno partecipato anche Barbara Cedolini, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune, e i consiglieri Stefano Buongiorno e David Rosso, insieme ai volontari dell’associazione.

Il progetto e le special bike contro la solitudine.

Il progetto “In bici contro la solitudine” mette a disposizione tutto l’anno le biciclette inclusive (special bike) a chi è anziano, ha una ridotta mobilità e a chi ha delle disabilità, permettendo loro di fare dei giri o svolgere commissioni in sicurezza. Il servizio è disponibile tutto l’anno e può essere richiesto telefonando a IO CI VADO APS al numero 0432 1636037.

“In bici contro la solitudine – spiega William Del Negro, presidente dell’associazione -, nasce con la voglia di fare sentire meno sole quelle persone che spesso, a causa dell’età e di qualche acciacco, non hanno la possibilità di fare una vita sociale attiva. Noi mettiamo tutto l’anno a disposizione la nostra rete di volontariato per portarle a fare dei giri con queste bici e stare in compagnia”.

Riguardo alle visite natalizie, Del Negro ha aggiunto: “Da tre anni, a dicembre, abbiamo scelto di andare casa per casa a portare un saluto e un dono. I regali sono tutti opera dei volontari e delle volontarie delle associazioni locali. Invito ancor più persone a unirsi a noi: donare un sorriso e vedere la felicità negli occhi delle persone è il regalo più grande che possiamo farci”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Martignacco e realizzata con il supporto della Commissione Pari Opportunità e della Consulta delle Associazioni, è sostenuta anche da Fondazione Friuli, dai Comuni di Udine, Martignacco e Gemona del Friuli, e da Bluenergy Group.