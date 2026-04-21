La polizia protagonista con i più piccoli per la sicurezza stradale

L’iniziativa al Città Fiera per la sicurezza stradale

Educare alla sicurezza stradale fin da piccoli e rafforzare la consapevolezza degli adulti sui comportamenti corretti alla guida. Con questo obiettivo la Polizia di Stato di Udine, attraverso la Polizia Stradale, ha preso parte lo scorso fine settimana all’11ª edizione dell’iniziativa “Uniti per la Sicurezza Stradale – Sapere è meglio che improvvisare”, ospitata al Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco.

Attività educative per i più piccoli

L’evento ha visto una partecipazione significativa di famiglie e cittadini, coinvolti in attività di sensibilizzazione dedicate alla guida responsabile e al rispetto delle regole. Particolare attenzione è stata rivolta ai più giovani, protagonisti di momenti educativi pensati per trasmettere in modo semplice e diretto le basi della sicurezza su strada.

Tra le iniziative più apprezzate, l’allestimento di percorsi con tappeti stradali, utilizzabili a piedi o in bicicletta, che hanno permesso ai bambini di apprendere in maniera pratica i principali comportamenti da adottare in strada. Non è mancato l’entusiasmo anche per la possibilità di salire a bordo dei mezzi della Polizia di Stato, tra cui moto Yamaha Tracer e Alfa Romeo Stelvio, diventati occasione per scattare fotografie e avvicinarsi al lavoro degli operatori.

Informazione e prevenzione per gli adulti

Accanto alle attività ludico-educative, la manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione di approfondimento per il pubblico adulto. Gli operatori della Polizia Stradale hanno infatti illustrato, attraverso contributi audiovisivi e momenti informativi, le principali cause di incidentalità, ponendo l’accento su comportamenti a rischio come l’uso del telefono durante la guida, l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e l’eccesso di velocità.

L’iniziativa si conferma così un appuntamento consolidato sul territorio, capace di coniugare educazione, prevenzione e coinvolgimento diretto dei cittadini. Un ringraziamento è stato rivolto all’organizzatore Massimiliano Bertocci e ai gestori del Centro Città Fiera per aver ospitato l’evento e contribuito alla sua riuscita.