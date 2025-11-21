Il Friuli imbiancato dalla neve: paesaggi da cartolina da Sappada a Tarvisio

Il Friuli Venezia Giulia imbiancato dalla neve: i fiocchi hanno interessato numerose località montane della regione, portando l’inverno in anticipo su molte zone dell’arco alpino friulano.

Fiocchi abbondanti sono caduti a Forni di Sopra, Sappada, Tarvisio e in molte aree montane della regione regalando scenari fiabeschi e temperature in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Le immagini che arrivano da queste località mostrano strade e tetti ricoperti di neve, con gli alberi che si piegano sotto il peso del manto nevoso.

Secondo le previsioni meteorologiche, la quota neve si è attestata intorno ai 400 metri, segno di un’ondata di freddo piuttosto decisa che sta interessando l’intera regione. Una notizia che fa ben sperare anche in vista della stagione sciistica, con l’apertura ufficiale delle piste da sci prevista per il 6 dicembre.