In arrivo il picco di maltempo: piogge e nevicate intense, attesi fino a 60 cm di fresca

Il punto sul maltempo.

Una depressione di origine atlantica si sta avvicinando alla regione, determinando un progressivo rinforzo delle correnti umide meridionali e un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Nella notte si sono già registrate deboli piogge sparse, con accumuli compresi tra 0 e 10 millimetri, e le prime nevicate oltre i 600 metri di quota.

Nelle prossime ore è confermata un’ulteriore intensificazione dei fenomeni. Sono attese piogge da abbondanti a localmente intense, con valori massimi stimati tra i 50 e i 70 millimetri; anche le nevicate in montagna saranno abbondanti: a 1500 metri di quota si prevedono accumuli tra i 40 e i 60 centimetri.

La quota neve, inizialmente attorno ai 600 metri, tenderà a salire nelle ore centrali della giornata, raggiungendo i 1200-1400 metri sulle Prealpi e i 1000-1200 metri nelle aree interne della Carnia e nel Tarvisiano, per poi tornare a calare leggermente in serata.

Il peggioramento sarà accompagnato da venti sostenuti di scirocco, soprattutto sulla costa e in quota, con raffiche fino a 60-70 chilometri orari. Non si escludono mareggiate, in particolare tra Lignano e Grado, e la possibilità di acqua alta nelle ore mattutine. L’afflusso umido più intenso è atteso nelle ore centrali della giornata, mentre in serata è prevista una generale attenuazione delle precipitazioni e del vento.

Sul fronte della sicurezza, dall’inizio dell’allerta non sono pervenute segnalazioni di disagi alla Sala Operativa Regionale né al Numero Unico di Emergenza. Anche la situazione dei fiumi resta sotto controllo: tutti i corsi d’acqua si mantengono al di sotto dei livelli di guardia.